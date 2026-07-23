Кыргызстан запретил работодателям запрашивать сведения о детях и личной жизни соискателей

В Кыргызстане в закон «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин» внесены изменения, передает Kazinform со ссылкой на Кабар .

Документ, подписанный президентом КР Садыром Жапаровым, содержит нормы, направленные на укрепление гендерного равенства, предупреждение семейного насилия и повышение безопасности в сфере труда. Соответствующий законопроект был принят Жогорку Кенешем 4 июня 2026 года.

Согласно закону, уточнены понятия «гендерное насилие», «сексуальное домогательство», «насилие в сфере труда» и «работники с семейными обязанностями». Также официально закреплено право на защиту от насилия и домогательств в трудовой сфере.

Как теперь определяется сексуальное домогательство

Согласно новому определению, сексуальное домогательство — это гендерная дискриминация, выраженная в нежелательном и унижающем достоинство человека поведении сексуального характера — физическом, вербальном или невербальном, а также в иных формах поведения по признаку пола.

К сексуальному домогательству также относится ситуация, когда отказ человека от такого поведения или его согласие используется как основание при принятии решений, влияющих на его работу.

Кроме того, к этому понятию относится поведение, создающее запугивающую, враждебную или унижающую рабочую атмосферу.

Случаи сексуального домогательства на работе могут фиксироваться:

на рабочем месте, в том числе в общественных и частных помещениях;

в местах, где работник получает заработную плату, отдыхает, принимает пищу или пользуется санитарно-бытовыми помещениями;

во время командировок, поездок, обучения и мероприятий;

в рабочих переписках, включая сообщения через мессенджеры;

в предоставленном работодателем жилье;

по дороге на работу и обратно домой.

Квоты и новые требования на государственной службе

Законом предусмотрены следующие требования:

в кадровом составе государственных и муниципальных органов сотрудники одного пола не должны составлять более 70%;

если по итогам конкурса равные условия проходят два кандидата — мужчина и женщина, на вакантную должность должен быть принят представитель того пола, который представлен в данном органе меньше;

работник, который в течение трех лет не был повышен по должности или не направлялся на обучение, имеет право потребовать от руководства письменного объяснения причин.

Ограничения для работодателей

Работодателям запрещается:

устанавливать необоснованные ограничения по полу при размещении объявлений о вакансиях (например, указывать, что должность предназначена только для мужчин или только для женщин);

запрашивать у кандидатов информацию, не связанную с их профессиональными качествами, включая сведения о личной жизни, наличии детей, планах иметь детей или обязанностях по уходу за членами семьи;

использовать семейные обязанности работника как самостоятельное основание для прекращения трудовых отношений.

Работодатель обязан организовать рабочие места с учетом интересов сотрудников, имеющих семейные обязанности.

Ответственность и порядок доказывания

Если человек предоставляет факты, дающие основания предполагать наличие дискриминации, обязанность доказать обратное возлагается на сторону, рассматривающую заявление.

Если суд установит факт гендерной дискриминации, работодатель будет обязан принять на работу человека, которому было незаконно отказано в трудоустройстве, либо восстановить незаконно уволенного сотрудника. Также пострадавшему возмещается моральный и материальный ущерб.

В Уголовный кодекс внесены изменения в статью 189. За нарушение равноправия человека по признаку пола или другим признакам, а также за воспрепятствование реализации прав предусмотрены штрафные санкции или лишение свободы.

Предупреждение семейного насилия и отчетность

Законом также предусмотрены следующие меры:

сотрудники, работающие в сфере профилактики и защиты от семейного насилия, будут проходить повышение квалификации не реже одного раза в год, а также получать меры нематериального стимулирования;

в государственных органах будет проводиться гендерная самооценка, по итогам которой ежегодно будут готовиться и публиковаться отчеты;

граждане, столкнувшиеся с гендерной дискриминацией, смогут обращаться к омбудсмену, в прокуратуру, суд и другие государственные органы.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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