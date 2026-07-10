Дополнительные выходные могут установить в Кыргызстане

Соответствующий указ подписал президент КР Садыр Жапаров. Новый механизм будет действовать временно в пилотном режиме с 15 июля 2026 года по 1 июля 2027 года.

Выходные могут устанавливать в случаях, когда это необходимо для обеспечения благоприятных условий для населения, проведения на государственном уровне международных и внутригосударственных мероприятий или в иных исключительных обстоятельствах, требующих оперативного решения.

Согласно документу, за всеми работниками в такие дни в обязательном порядке сохраняется средняя дневная заработная плата.

Кабинету министров поручено согласовывать проекты соответствующих решений с органами местного самоуправления тех территорий, на которые распространяется их действие.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции до 1 февраля 2027 года проведет мониторинг с подведением предварительных итогов нововведения. Если опыт будет успешным, до 1 марта 2027 года ведомство разработает соответствующие нормативные правовые акты.

Ранее сообщалось, что жителей Бишкека попросили уехать из города на время проведения саммита ШОС и церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, которые пройдут с 30 августа по 1 сентября.