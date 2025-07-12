Кыргызстан вводит штрафы за фейки в СМИ и интернете

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 18 июня 2025 года.

Целью Закона является обеспечение информационной безопасности и прав граждан на получение объективной, достоверной информации.

Законом Кодекс Кыргызской Республики дополнен статьей 1093, предусматривающей ответственность за распространение недостоверной (ложной) информации с использованием средств массовой информации или сети Интернет, повлекшее нарушение общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекущее наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц – 650 расчетных показателей.

Также, согласно внесенным поправкам протоколы о правонарушении по вышеуказанной статье будут составлять органы внутренних дел, а суды будут рассматривать их.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

В Кыргызстане 10 февраля 2025 года вступил в силу закон о штрафах за клевету или оскорбление в интернете. Также в стране депутаты предлагают наказывать за расточительство на свадьбах и похоронах. Кроме того, планируют ужесточить ответственность чиновников государственных органов за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.