    Кыргызстан призвал расширить участие малого бизнеса в промышленной кооперации ЕАЭС

    Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров заявил, что промышленная кооперация в рамках Евразийского экономического союза пока остается преимущественно сферой крупных игроков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    По словам Садыра Жапарова, в рамках ЕАЭС запущен механизм субсидирования процентной ставки по кооперационным проектам в сфере промышленности. Инструмент планируется распространить и на проекты в агропромышленной сфере.

    — Каждый промышленный проект — это новые рабочие места, технологии и реальное укрепление связей между экономиками наших стран. Это движение к единому промышленному пространству. Однако кооперация в ЕАЭС продолжает оставаться преимущественно уделом крупных игроков. Малый и средний бизнес практически не встроен в цепочки поставок крупных предприятий Союза. Локализация совместных производств на территории стран с малой экономикой практически не осуществляется, — отметил президент Кыргызстана на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

    Он подчеркнул, что Кыргызстан рассчитывает, что к концу года Евразийская экономическая комиссия согласует и представит странам механизм стимулирования локализации совместных производственных мощностей в государствах с малой экономикой.

    Ранее президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Астане заявил, что товарооборот стран ЕАЭС достиг $95 млрд.

    Карина Кущанова
    Автор