Кыргызстан представил проект строительства Камбаратинской ГЭС-1

На панельной сессии по энергетике III Ташкентского международного инвестиционного форума глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаровым представил проект строительства Камбаратинской ГЭС-1, а также проинформировал участников встречи об энергетическом потенциале республики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В мероприятии приняли участие главы правительств Кыргызстана Акылбек Жапаров и Узбекистана Абдулла Арипов, а также представители международных организаций и финансовых институтов из 93 стран.

В ходе своего выступления председатель кабмина КР Акылбек Жапаров рассказал об энергетическом потенциале Кыргызстана, генеральном плане и расположении Камбаратинской ГЭС-1, инвестиционных показателях и преимуществах проекта, аспектах улучшения управления водными ресурсами в Центральной Азии в целом и рынке электроэнергии в регионе.

— Кыргызская Республика сегодня обладает высоким потенциалом выработки энергии. В стране практически вся вырабатываемая энергия является «зеленой», поскольку приходится на гидроэнергетику. Мы пока задействовали только около 13% от имеющегося у нас потенциала. Учитывая глобальные вызовы и тенденции развития зеленой энергетики кабинет министров Кыргызской Республики активно приступил к реализации инфраструктурных энергетических проектов. Стратегически важный масштабный проект по строительству Камбаратинской ГЭС-1, имеющий важность для всего региона, также обретает новые темпы развития, — сказал спикер.

Напомним, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали Дорожную карту по строительству Камбаратинской ГЭС-1. По данным специалистов, общая проектная мощность Камбаратинской ГЭС-1 достигнет 1860 МВт и будет вырабатывать 5,6 млрд кВтч электроэнергии в год.

Кроме того, на панельной сессии форума была представлена информация о проекте строительства ГЭС на реке Чаткал.

— Ведутся работы по реализации энергетических проектов по строительству каскада ГЭС на реке Чаткал, а также каскада Казарманских ГЭС на реке Нарын. Нашей стране нужны иностранные инвестиции для развития энергетики, которая является основным сектором экономики, и мы готовы к тесному сотрудничеству в этой области. Мы приглашаем иностранные компании рассмотреть возможность участия в строительстве малых и средних ГЭС и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Кыргызстане, — отметил глава кабмина.

По словам Акылбека Жапарова, энергетической отрасли уделяется особое внимание, а проектам строительства Камбаратинской ГЭС-1, каскада Казарманских ГЭС и ЛЭП Кемин-Торугарт мощностью 500 киловольт присвоен статус «национального» проекта.