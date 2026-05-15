Кыргызстан поддержал внедрение единого транзитного разрешения в рамках ТРАСЕКА

В рамках 18-го заседания Межправительственной комиссии ТРАСЕКА заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Алмаз Тургунбаев заявил о необходимости дальнейшего развития транспортной инфраструктуры, расширения транзитных маршрутов и ускорения цифровизации перевозочных процессов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Алмаза Тургунбаева, рост торговли, развитие экономических связей и модернизация транспортной инфраструктуры способствуют увеличению объемов транзитных и мультимодальных перевозок между Европой и Азией, особенно через страны Центральной Азии.

Он отметил, что страны региона продолжают реализацию инфраструктурных проектов, направленных на повышение транспортной связанности и пропускной способности коридоров.

— Развитие экономических связей, рост торговли и модернизация транспортной инфраструктуры способствуют увеличению объема перевозок и транзита через страны Центральной Азии. Все более активно используются мультимодальные перевозки, возрастает значение устойчивых и эффективных транспортных маршрутов между Европой и Азией, — сказал Тургунбаев.

Отдельно он сообщил о реализуемых инфраструктурных проектах, включая строительство и модернизацию автомобильных и железнодорожных маршрутов, которые, по его словам, должны усилить транзитный потенциал региона и сократить сроки перевозок.

— Реализация инфраструктурных проектов, включая новые транспортные маршруты и модернизацию существующих, позволит увеличить грузопотоки, обеспечить круглогодичный транзит и повысить эффективность логистических цепочек, — отметил Алмаз Тургунбаев.

Тургунбаев также подчеркнул важность цифровизации транспортной сферы и внедрения электронных документов, включая развитие многосторонних систем разрешений и цифровых платформ обмена данными между странами-участницами.

— Мы поддерживаем дальнейшую цифровизацию транспортных процессов, внедрение электронных документов, развитие автоматизированных систем контроля и расширение многосторонних механизмов разрешений. Это позволит сформировать единое цифровое транспортное пространство и снизить административные барьеры, — заявил он.

По словам Алмаза Тургунбаева, ключевой задачей на текущем этапе остается переход от обсуждения инициатив к их практической реализации, а также повышение эффективности взаимодействия между странами-участницами.

В завершение он подтвердил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в рамках ТРАСЕКА и готовность к укреплению транспортной связанности региона.

