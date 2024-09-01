Кыргызстан отмечает 33-годовщину независимости и 100-летие Кара-Кыргызской автономной области

В Кыргызстане отмечают День независимости. Страна празднует 33-ю годовщину со дня обретения независимости и 100-летие Кара-Кыргызской автономной области, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

На торжественной церемонии поднятия флага на центральной площади «Ала-Тоо» глава государства Садыр Жапаров отметил достижения и трудности за годы независимости.

Фото: пресс-служба президента КР

- Сегодняшняя независимость Кыргызстана – это результат крепкого единства и сплочённости, прежде всего, любви к Родине, проявленной Манасом Великодушным и героическими предками, основателями нации столетней давности, а также последующими гражданами, посвятившими себя служению государству, героями, отдавшими жизни за каждый клочок земли, и соотечественниками, сделавшими имя Кыргызстана известным всему миру. 100-летие создания Кара-Кыргызской автономной области – это 100-летие современного Кыргызстана! Наши предки говорили: «Элүү жылда эл жаңы, жүз жылда жер жаңы» (за пятьдесят лет обновляется народ, за сто лет обновляется земля). Таким образом, последние сто лет стали периодом беспрецедентных изменений и национального стремления в истории Кыргызстана, - сказал президент.

Садыр Жапаров подчеркнул, что свобода слова, защита прав и свобод человека, государственная целостность и экономическая самостоятельность составляют основу суверенитета.

- Всё это - благополучие, процветание, богатство и священные ценности Кыргызстана! Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что в настоящее время мы строим новый Кыргызстан, который искренне стремится к развитию. Мы обязательно достигнем нашей цели - превратить Кыргызстан в развитую и сильную страну, которую мы передадим будущим поколениям, - отметил глава Кыргызстана.

Фото: пресс-служба президента КР

В честь празднования Дня независимости Кыргызской Республики и 100-летия со дня образования Кара-Кыргызской автономной области ряд кыргызстанцев, отличившихся за выдающиеся заслуги перед страной и народом, были награждены государственными наградами.

По случаю торжества на главной площади столицы «Ала-Тоо» состоится гала-концерт с участием известных отечественных и зарубежных артистов, а также красочное шоу-дронов.

Фото: пресс-служба президента КР

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем независимости.