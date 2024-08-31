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    10:01, 31 Август 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Независимости

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Независимости
    Фото: Акорда

    .Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Кыргызстана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В поздравительном письме Глава государства отметил, что этот знаменательный день в истории суверенной Кыргызской Республики служит незыблемой основой дальнейшего укрепления государственности и прогресса. Он также высоко оценил развитие казахско-кыргызского сотрудничества, которое в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и союзничества.

    Президент Казахстана пожелал кыргызскому лидеру дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана – благополучия и процветания.

    Теги:
    Президент Казахстана Поздравления Касым-Жомарт Токаев Кыргызстан Внешняя политика Казахстана Центральная Азия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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