Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Независимости

.Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Кыргызстана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В поздравительном письме Глава государства отметил, что этот знаменательный день в истории суверенной Кыргызской Республики служит незыблемой основой дальнейшего укрепления государственности и прогресса. Он также высоко оценил развитие казахско-кыргызского сотрудничества, которое в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и союзничества.



Президент Казахстана пожелал кыргызскому лидеру дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана – благополучия и процветания.