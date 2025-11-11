Кыргызстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество по водным вопросам

По данным Минводсельхозпрома КР, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая рациональное использование водных ресурсов, обеспечение водно-энергетической безопасности в условиях изменения климата и перспективы регионального развития.

Заместитель председателя кабинета министров КР — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев обозначил водные ресурсы приоритетным направлением сотрудничества.

— Кыргызстан, расположенный в верховьях основных водных артерий региона, неизменно выполняет свои обязательства по обеспечению стран низовья необходимыми объёмами воды, внося вклад в поддержание продовольственной и экологической безопасности Центральной Азии. Несмотря на глобальные климатические изменения, наша страна рассматривает воду не как предмет спора, а как основу взаимопонимания, дружбы и устойчивого развития, — отметил он.

В целях повышения эффективности сотрудничества кыргызская сторона предложила ряд новых инициатив, в том числе внедрение капельного и автоматизированного полива в приграничных районах, создание вдоль кыргызско-узбекской границы «Зеленого пояса дружбы» для восстановления лесных массивов и борьбы с опустыниванием, дальнейшее развитие взаимодействия уполномоченных государственных органов по водно-энергетическому направлению.

Также отмечена важность реализации совместных проектов, включая строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги «Китай–Кыргызстан–Узбекистан», которые открывают широкие возможности для укрепления энергетического потенциала и транспортной связанности всего региона.

Ранее сообщалось о состоявшемся в Душанбе первом заседании кыргызско-таджикской водохозяйственной комиссии.