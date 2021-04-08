Кинотеатры могут включить в проект «Ashyq» в апреле

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кинотеатры могут включить в пилотный проект «Ashyq» в апреле. Об этом сообщил директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в Палату предпринимателей от представителей объектов общественного питания, кинотеатров, детских образовательных центров и других поступают обращения с просьбой включить их в проект «Ashyq».

«В качестве предложения на следующем этапе пилотного проекта планируется включение кинотеатров. Мы ожидаем, что это будет в ближайшее время, примерно в середине апреля, когда выйдет новое постановление главного санитарного врача РК. В ходе анализа, проведенного Палатой предпринимателей совместно с отдельными кинотеатрами, мы установили, что кинотеатры - это те объекты, которые наиболее четко соблюдают все санитарные требования и могут установить разметку, посадку через одно место, контроль за количеством людей и т.д. Мы хотим, чтобы кинотеатры и другие объекты входили в этот пилотный проект. В дальнейшем планируется расширение спектра объектов», - сказал он в ходе брифинга в РСК.

Айтуар Кошмамбетов также пояснил, как участвовать в пилотном проекте «Ashyq» в Алматы.

Ранее он заявил, что для реализации пилота «Ashyq» создан проектный офис и была достигнута договоренность о реализации пилота в 5 этапов.

Отметим, на сегодня постановлением главного государственного врача РК мобильное приложение «Ashyq» могут применять только фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет), боулинг-клубы городов Нур-Султан, Алматы и Караганда.

Ответы на часто задаваемые вопросы по приложению «Ashyq» можно получить по ссылке.