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Кинотеатр открыли в селе Жамбылской области

14 Декабря 2021 15:21
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Кинотеатр открыли в селе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые социальные объекты появились в Рыскуловском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей поездки по Рыскуловскому району посетил ряд социальных объектов.

В селе Каракыстак капитально отремонтировали Дом культуры на 250 мест в рамках программы «Ауыл – ел бесігі». Само здание построили еще в 1976 году, ремонтировали в 2010 году, а недавно ТОО «Капитал инвест-строй» провело реконструкцию.

В распоряжении сельчан теперь три просторных зала. В этом Доме культуры трудятся 14 специалистов, работают 5 кружков - танцевальный, вокальный, игры на домбре, декоративно-прикладного искусства, актерского мастерства.

Бердибек Сапарбаев поручил регулярно проводить культурные мероприятия, чтобы жители могли с пользой проводить досуг.

В селе Кулан аким области принял участие в церемонии торжественного открытия кинотеатра «Сұлутөр». Капитальный ремонт также проведен в рамках программы «Ауыл – ел бесігі». Кинозалы смогут вместить до 100 человек. Первым показанным фильмом стала документальная работа к 30-летию Независимости РК «Тәуелсіздік жүрегіміздің төрінде». Здесь также появился караоке-центр, который бесплатно предлагает свои услуги для молодежи.

«В нашей области не так много таких кинотеатров. Необходимо искать новые формы работы и привлекать молодежь к искусству кино», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

В селе Луговое глава региона проинспектировал ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Подрядчик – ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация» планирует сдать объект в начале следующего года. Строительные работы начались в июне этого года. Проектная стоимость – 396 миллионов тенге. Выяснилось, что подрядчик серьезно отстает от графика.

Аким области раскритиковал работу товарищества и ответственных лиц, которые должны были следить за ходом работ. Бердибек Сапарбаев потребовал усилить темпы работ и отметил, что в противном случае в отношении товарищества будут приняты жесткие меры.

В селе Орнек в прошлом году открылся детский сад «Қарлығаш» на 140 мест. Учредитель детского сада Каракоз Ускенбаева сообщила, что хочет открыть центр для детских кружков и секций. Бердибек Сапарбаев заверил, что местная власть не останется в стороне, будет оказана всесторонняя поддержка. Он также дал высокую оценку работе детского сада.

В завершение рабочей поездки аким области провел заседание с активом района и дал поручения по решению актуальных проблем.




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#Жамбылская область   #Культура   #Строительство  
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Автор:

Галина Скрипник

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