8 Мая 2022 09:51

Кинотеатр открыли в Форт-Шевченко

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - После многолетнего перерыва в Форт-Шевченко открыли кинотеатр на 200 зрителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Первый кинотеатр в Форт-Шевченко Тупкараганского района под названием «Заря Мангышлака» появился в 1954 году. Местные жители уже и не помнят, почему он закрылся.

На церемонии открытия кинотеатра с уже новым названием участвовали и молодежь, и старожилы. С этим событием их поздравил аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров. Красную ленту разрезали почетные жители района - Амангали Кузембаев и ветеран кино Фабиян Жолдыбаева.

После этого жители района смогли бесплатно посмотреть первый в стенах этого кинотеатра фильм «Лето 1941 года», который вышел в этом году.