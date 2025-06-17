Кинотеатр на две тысячи зрителей построят в Усть-Каменогорске

Так, с помощью инвесторов, в приграничном Зайсанском и в Тарбагатайском районах будут построены комплексы, состоящие из кинотеатра и точки питания фастфуда.

А на левобережье Усть-Каменогорска, в районе перекрестка улиц Есенберлина и Казбек би, появится новый кинотеатр, состоящий из 17 залов, вместимостью до 2050 зрителей. Он будет оснащен современным оборудованием и технологиями, такими как лазерная проекция, аудиосистема «Dolby Atmos», кресла «Euroseating» и т.д.

Фото: Инфоцентр ВКО

Благодаря большой вместимости, зрителям будет предложен большой выбор фильмов - казахстанского производства, авторских картин, детского кино, блокбастеров и др. Кроме того, в кинотеатре будут построены залы различного формата. К примеру, в премьерном зале планируется проведение казахстанских премьер с участием ведущих актеров и режиссеров.

А для ценителей камерной обстановки и повышенного комфорта будут предложены премиальные залы с возможностью обслуживания семейным рестораном, расположенным на территории кинотеатра. Причем, осуществить заказ еды можно, не выходя из зала, с помощью мобильного приложения. Кроме того, на территории кинотеатра для удобства и комфорта горожан будут построены парковка и парковая зона.