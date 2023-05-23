Киностудию «Қазақфильм» имени Шакена Айманова модернизируют

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До 2030 года будут построены 345 новых и отремонтированы 1420 действующих культурных объектов. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дома культуры будут трансформированы в многофункциональные центры, где будут созданы условия для развития творческого потенциала населения. В особенности, для детей. Будет модернизирована киностудия «Қазақфильм» имени Шакена Айманова, включая полное техническое переоснащение киностудии современным оборудованием. Это даст киностудии возможность производить большее количество фильмов и позволит оказывать содействие частным отечественным кинокомпаниям на всех этапах производства киноленты (съемки, монтаж, дубляж, тиражирование и т.д.). Кроме того, «Қазақфильм» будет работать над привлечением крупных иностранных компаний для съемок на территории нашей страны», - сообщил в Telegram Асхат Оралов, представляя Концепцию культурной политики РК на ближайшие 7 лет.

Министр также отметил, что творческое объединение «Казақанимация» продолжит проводить мастер-классы с привлечением представителей зарубежных киностудий, а также ведущих отечественных и иностранных специалистов в области анимационного кино.

«В год будут оцифровываться и реставрироваться не менее 5 полнометражных фильмов, входящих в Золотой фонд казахского кино, дублироваться не менее 10 анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра с высоким рейтингом ожидания и широкой дистрибуции. Также прорабатывается вопрос о переводе киноклассики из черно-белого формата в цветной. Еще один актуальный вопрос – размещение казахстанских фильмов на стриминговых платформах и онлайн-кинотеатрах вроде Netflix», - сообщил Асхат Оралов.