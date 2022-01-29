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Киностудия «Казахфильм» должна снимать знаковые фильмы, о которых будут говорить – Даурен Абаев

29 Января 2022 15:22
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Киностудия «Казахфильм» должна снимать знаковые фильмы, о которых будут говорить – Даурен Абаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев в ходе своего рабочего визита в Алматы посетил киностудию «Казахфильм» им. Ш. Айманова. Во встрече приняли участие вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов, народный артист СССР, художественный руководитель киностудии Асанали Ашимов, а также вице-президент по административно-хозяйственным вопросам Айдархан Адильбаев, вице-президент по производству Айдар Баталов, советник президента по стратегическим вопросам Али Шаукенов и другие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

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Визит начался с посещения музея казахского кино, где собраны архивные экспонаты, оригинальные костюмы из кинофильмов, старое кинооборудование, личные и коллекционные вещи Шакена Айманова и многое другое.

Также министру была представлена современная съемочная техника, которая была приобретена в рамках программы модернизации, запланированной на ближайшие три года.

В ходе встречи министру рассказали о кинопроектах, снятых за последние два года, а также о текущем состоянии и ближайших планах главной киноплощадки страны. В частности, вице-президент киностудии Айдархан Адильбаев подробно рассказал Даурену Абаеву о ходе работ по модернизации киностудии и попросил рассмотреть возможность о дополнительном финансировании.

«Киностудия «Казахфильм» – это бренд. Киностудия должна снимать знаковые фильмы, о которых будут говорить все и мы должны работать в этом направлении», - подытожил Даурен Абаев.

В конце встречи художественный руководитель киностудии Асанали Ашимов поблагодарил министра культуры и спорта Даурена Абаева за визит и внимание к проблемам отечественного кинематографа. Он также предложил создать авторитетный художественный совет, куда войдут Олжас Сулейменов, Дулат Исабеков, Смагул Елубаев и другие деятели.

После завершения официальной части, собравшиеся посмотрели рабочую версию исторического фильма «Ұлы дала таңы» режиссера Акана Сатаева, который не смог присутствовать на встрече, поскольку находится на изоляции. В просмоте фильма также приняли участие: исполнители главных ролей – народный артист Казахстана Тунгышбай Жаманкулов, Заслуженный деятель Казахстана Берик Айтжанов, консультант картины – историк, профессор Берекет Карибаев, а также член Совета директоров киностудии Арманжан Байтасов и другие.

В целом собравшиеся высоко оценили исторический фильм и отметили захватывающий сюжет, а также замечательную актерскую работу главных героев.


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#Алматы   #Культура   #Минкультуры   #Даурен Абаев   #Кинематограф   #Казахфильм  
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