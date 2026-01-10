Кинопремьеры первой недели 2026 года: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Горничная»

Одна из самых обсуждаемых новинок с участием двух популярных голливудских актрис Сидни Суини и Аманды Сайфред. Психологический триллер снят по мотивам одноименного мирового бестселлера. История строится вокруг девушки по имени Милли, которая устраивается горничной в в роскошны дом семьи Винчестеров и постепенно понимает, что за внешним благополучием семьи скрываются тревожные тайны.

«Ойын»

Кыргызстанский детективный триллер о серийном убийце, который расправляется с людьми, причинившими вред обществу – мошенниками, коррупционерами, закладчиками, педофилами. Расследование поручают детективу Калысу. По мере продвижения дела становится ясно, что между жертвами существует скрытая связь, а мотив преступника куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Картина поднимает вопросы границы между правосудием и самосудом.

«Простоквашино»

Продолжение известных нескольким поколениям зрителей мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Новая версия истории о Дяде Федоре, коте Матроскине и псе Шарике сохраняет узнаваемый сюжет и атмосферу, ориентируясь на семейный просмотр, ностальгию и добрый юмор.

«Добрый доктор»

Комедия о случайном тандеме угрюмого врача-одиночки Олега Семеновича Мандрыгина и беспечного курьера Димы. Случайная авария с их участием вынуждает их пойти на сомнительную авантюру: чтобы не потерять работу и не оставить пациентов без помощи, Дима временно притворяется врачом и выезжает на вызовы вместо Мандрыгина, что запускает цепочку комичных и абсурдных ситуаций.

«Не тот Санта»

Рождественская мелодрама с элементами комедии о двоюродном брате Санта-Клауса, которому поручают необычную миссию — отправиться в небольшой город, чтобы вернуть жителям праздничное настроение. Но там он неожиданно находит не только веру в чудо, но и личную историю, которая меняет его взгляды на жизнь и отношения.