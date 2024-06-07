Кинопремьеры недели: «Жамбыл. Новая эпоха», «Плохие парни до конца» и «Суперпташки. Улётная миссия»

На этой неделе в кинопрокате Казахстана состоится премьера исторической драмы «Жамбыл. Новая эпоха», комедийного боевика «Плохие парни до конца», фильма ужасов «Астрал. Ночь в могиле», комедии «Непослушники» и мультфильма «Суперпташки. Улётная миссия», передает корреспондент агентства Kazinform.

«Жамбыл. Новая эпоха» – историческая драма. Режиссер: Жандос Кусаинов. Страна: Казахстан.

В картине описываются последние 9 лет жизни великого поэта, оставившего неизгладимый след в истории казахской литературы. Освещены знаменательные события, повлиявшие на жизнь Жабаева: слет акынов, публикации стихов в газетах и журналах, встречи с Оразом Жандосовым, Сакеном Сейфуллиным и другими видными деятелями эпохи.

По словам режиссера, фильм основан на исторических фактах из московских архивов. Особенно интересно, что в картине использована информация, сохранившаяся у внука Йосифа Гильмана, который работал вместе с акыном.

Главную роль в фильме сыграл народный артист Казахстана Досжан Жанботаев («Жаксылык», «Ва-банк»). В актерский состав также вошли Алмас Шаяхметов, Анна Старченко, Асан Мажит, Ерик Жолжаксынов, Фархад Махмудов, Филипп Волошин, Асылбек Айтиш и другие.

«Плохие парни до конца» – комедийный боевик от режиссеров Билала Фалла, Адиля Эль Арби, которые сняли предыдущую часть франшизы Sony «Плохие парни навсегда». Страна: США.

Полюбившиеся зрителю детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт возвращаются на большие экраны с неожиданным сюжетом. Чтобы очистить имя капитана Конрада Ховарда, которого обвиняют в сотрудничестве с наркокартелями, они готовы даже пожертвовать своей репутацией.

Роли исполнили: Уилл Смит («Хэнкок», «Семь жизней», «Фокус»), Мартин Лоуренс («Национальная безопасность», «Нечего терять»), Ванесса Энн Хадженс («ТИК-ТАК… БУМ!», «Энтергалактик»), Александр Людвиг («Викинги», «Голодные игры», «Уцелевший»), Паола Нуньес («Королева сердец», «Сын»), Эрик Дэйн («Анатомия страсти», «Бурлеск», «Частная практика»), Йоан Гриффит («Титаник», «Вечность», «Король Артур») и другие.

«Астрал. Ночь в могиле» – фильм ужасов от создателя «Заклятье. 13 этаж» Джоко Анвар. Страна: Индонезия.

Главная героиня Сита бросает вызов загробному миру. Всю жизнь ей говорили, что грешники после смерти подвергаются чудовищным пыткам прямо в могиле. Она решает проверить легенду и находит самого грешного человека при смерти, чтобы остаться с ним в могиле на одну ночь.

В ролях: Фарадина Муфти, Реза Рахадиан, Видури Путери, Музакки Рамдхан, Кристин Хаким, Сламет Рахарджо, Фачри Албар, Хэппи Салма и так далее.

«Непослушники» – комедия. Режиссер: Владимир Котт («Петр Лещенко. Все, что было…», «Заступники», «Уголь»). Страна: Россия

В монастырь привозят четырех детей из детдома, там у них не лучшая репутация, они не раз ввязывались в передряги с законом. Монастырь – их последний шанс на исправление.

Главные роли исполнили: Виктор Хориняк («Последний богатырь», «Кухня», «Отель Элеон»), Гоша Куценко («Турецкий гамбит», «Ольга», «Любовь-морковь»), Юрий Кузнецов («Брат», «Чистилище», «Гений»), Сергей Селин («Братаны», «Улицы разбитых фонарей»), Екатерина Новокрещенова («Конец света», «Страсти по Матвею») и другие.

«Суперпташки. Улётная миссия» – мультфильм от режиссера Нестора Ф. Дэнниса. Страна: Испания, Италия и США.

Команда смелых птичек со суперспособностями отправляется на секретную миссию. Им предстоит спасти город от коварных планов злодея Отто фон Моржа.