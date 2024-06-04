Художественный фильм о Жамбыле Жабаеве презентовали в Астане

В Астане презентовали кинокартину «Жамбыл. Жаңа дәуір». Фильм, снятый при поддержке Министерства культуры и информации РК, посвящён Жамбылу Жабаеву, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.

В картине описываются последние девять лет жизни великого поэта, оставившего неизгладимый след в истории казахской литературы. Освещены знаменательные события, повлиявшие на жизнь Жабаева: слет акынов, публикации стихов в газетах и журналах, встречи с Оразом Жандосовым, Сакеном Сейфуллиным и другими видными деятелями эпохи.

По словам режиссера, фильм основан на исторических фактах из московских архивов. Особенно интересно, что в картине использована информация, сохранившаяся у внука Йосифа Гильмана, который работал вместе с акыном.

— Имя Жамбыла обросло множеством недостоверных мифов и мне очень хотелось создать правдивый образ великого акына. Для того, чтобы погрузиться в ту эпоху и почерпнуть реальные факты, я изучал документы и книги, написанные современниками той эпохи. При этом снимал не документальный фильм и оставил за собой право на художественную правду, а не только на историческую, — сказал Жандос Кусаинов.

Фото: Минкультуры и спорта РК

Главную роль в фильме сыграл народный артист Казахстана Досжан Жанботаев. В актерский состав также вошли Алмас Шаяхметов, Анна Старченко, Асан Мажит, Ерик Жолжаксынов, Фархад Махмудов, Филипп Волошин, Асылбек Айтиш и другие.

Съемки исторической картины «Жамбыл. Жаңа дәуір» стартовали в 2021 году, когда в Казахстане отмечали 175-летие со дня рождения знаменитого акына. На экраны фильм выйдет 6 июня.