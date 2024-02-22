Кинопремьеры недели: «Сакура», «Территория зла» и «Нечисть»

На этой неделе в казахстанском кинопрокате выходят «Сакура» Санжара Омарова, «Территория зла» Уильяма Юбэнка, «SuperАлиби 2» Филиппа Лашо и «Нечисть» от Альберто Корредор, передает корреспондент агентства Kazinform.

«Сакура» — криминальная драма от режиссера Санжара Омарова.

Продюссер: Баян Алагузова. Страна: Казахстан.

Сакура — молодой и дерзкий криминальный авторитет. Он сталкивается с могущественным врагом, в тоже время обретает свою настоящую любовь — студентку Мадину. Сможет ли Сакура сохранить любовь и одолеть врага?

В ролях: Айдар Аскарбек, Шерхан Пирназаров, Диана Ташимбетова, Газирет Ержан, Алексей Шемес, Роман Хикалов и другие.

«Территория зла» — криминальный боевик.

Режиссер: Уильям Юбэнк («Страсное желание»). Страна: США.

В руках оператора беспилотника Рипера жизни целой команды, оказавшейся в ловушке и без оружия. Рипер — теперь единственный шанс на спасение.

Роли исполнили: Майло Вентимилья («Это мы», «Герои», «Готэм»), Рассел Кроу («Совокупность лжи», «Гладиатор», «Игры разума»), Лиам Хемсворт («Голодные игры», «Месть от кутюр», «Неудержимые 2»), Рики Уиттл («Американские боги», «Любовницы»), Люк Хемсворт («Тор: Рагнарёк», «Мир Дикого Запада»), Дэниэл Макферсон («Хроники Шаннары», «Ответный удар», «Отдел убийц») и другие.

«SuperАлиби 2» — комедия от режиссера Филлипа Лашо, снявшего «SуперКопы: Миссия „Бабушка“, „Коп на драйве“.

Страна: Франция.

Главный герой Грег пытается обмануть красавицу-невесту Фло и найти себе фальшивых родителей.

В главных ролях: Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Тарек Будали, Жюльен Аррути, Натали Бай, Дидье Бурдон, Ариель Домбаль, Жерар Жюньо, Жорж Коррафас и Катрин Бенгиги.

«Нечисть» — фильм ужасов от режиссера фильма «Голова в мешке» Альберто Корредор.

Страна: Великобритания.

Молодая девушка Айрис оказывается связана с нечистой силой, когда получает дом с ведьмой-оборотнем в наследство от отца. Теперь ей необходимо контролировать зловещую сущность и успеть понять, как уничтожить её прежде, чем сама станет жертвой.

Роли исполнили: Фрейя Аллан («Ведьмак», «В пустыне смерти», «Пороховой коктейль»), Джереми Ирвин («Сейчас самое время», «Боевой конь», «Возмездие»), Руби Баркер («Бриджиртоны»), Питер Муллан («Озарк», «Дитя человеческое») и другие.