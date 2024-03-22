Кинопремьеры недели: «Приговор», «Охотники за привидениями» и «Летучий корабль»

На этой неделе в кинопрокат выходят казахстанские фильмы «Приговор», «Жизнь после», а также зарубежные картины для семейного просмотра «Пейіш. Жұмақ ананың табанының астында», «Охотники за привидениями», «Пес Лампо. Невероятное путешествие» и «Летучий корабль», передает корреспондент агентства Kazinform.

«Приговор» – драма, экшн режиссера сериала «Черный двор» и «Игрок» Диаса Бертиса. Страна: Казахстан.

Фильм снят по мотивам реальных событий 2009 года. В небольшом городе на берегу Иссык-Куля школьник Актан, мечтающий вступить в ряды КНБ, сталкивается с несправедливостью системы правосудия. Местный депутат готов пойти на все ради защиты своего сына Алана. Не добившись справедливости по закону, Актан вместе с другом детства Кубой захватывают здание суда с оружием в руках. Смогут ли пацаны со двора противостоять местной системе власти?

Роли исполнили актеры сериала «Черный двор» Дамир Амангельдин, Рауан Ахмедов и Айбар Салы, сыгравший главную роль в фильме «Братья», а также Калипа Таштанова, Бегайым Асанакунова, Назым Мендебаиров, Болот Тентимышов.

«Жизнь после» – драма режиссера фильмов «Келинжан», «Хотя бы в кино», «Coco & Janbo» Ернар Нургалиев. Страна: Казахстан.

Жизнерадостный, целеустремленный и немного хулиганистый старшекурсник Арнур становиться жертвой трагедии и теперь прикован к коляске на всю жизнь. Им овладевает отчаяние, но близкие не дают ему потерять вкус к жизни.

В главных ролях: Жанель Макажан («Побег из аула», «Прощай, Гульсары!»), Рустем Жаныаманов («Сержан Братан», «Жаным, ты не поверишь!»), Жандос Айбасов («ТОР», «Вперед!»).

«Пейіш. Жұмақ ананың табанының астында» – драма. Режиссер: Руслан Акун («Каникулы off-line», «Салам, New York»). Страна: Кыргызстан.

Удивительная история 35-летнего Адиля, умственное развитие которого осталось на уровне 8-летнего ребенка и его 75-летней матери, которые отправились пешком в Мекку. Фильм раскрывает темы теплоты материнской любви и доброты незнакомцев, а также демонстрирует завораживающие пейзажи. Главные роли исполнили Эмиль Эсеналиев и Анаркул Назаркулова.

«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» – приключенческое фэнтези от режиссера «Город Эмбер: Побег» и «Дом-призрак» Гила Кинана. Страна: США.

Семья Шпенглеров возвращается в легендарную пожарную часть в Нью-Йорке, чтобы спасти город от привидений.

В ролях: Маккенна Грейс («Одарённая», «Тоня против всех», «Первому игроку приготовиться»), Кэрри Кун («Исчезнувшая», «Оставленные», «Позолоченный век»), Энни Поттс («Охотники за привидениями (1994)», «Детство Шелдона», «Пять»), Пол Радд («Человек Муравей и Оса», «Мстители: Финал», «Бестолковые»), Селеста О’Коннор («Хороший человек», «Между небом и землей», «Дичь»), Финн Вулфхард («Очень странные дела», «Оно», «Щегол»), Кумэйл Нанджиани («Любовь – болезнь», «Кремниевая долина»), Билл Мюррей («Трудности перевода», «День сурка», «Святой Винсент»).

«Пес Лампо. Невероятное приключение» – семейная комедия. Режиссер: Магдалина Ниц. Страна: Польша.

Лампо – пес-путешественник. Еще щенком он поселился на железнодорожной станции и объездил всю страну. Однажды начальник станции забрал его в свой дом, и пес, наконец, обрел семью и близких людей.

Роли исполнили: Матеуш Даменцки («Люби и танцуй»), Лилиана Зайберт, Моника Пикула («Правосудие Агаты»), Адам Воронович («Холодная война», «Песни пьющих») и другие.

«Летучий корабль» – ремейк одноименного мультфильма. Режиссер: Илья Учитель («Пересадка», «Стрельцов»). Страна: Россия.

Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Её неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея тёмная магия и богатство, то на стороне Ивана – волшебные существа, любовь и мечта.

В ролях: Александр Метёлкин («Тетя Марта», «Перевал Дятлова»), Ксения Трейстер («Война и мир», «Пищеблок: Экстра»), Андрей Бурковский («Медиатор», «Доктор Лиза»), Леонид Ярмольник («Мастер и Маргарита», «Отцы и дети»), певица Полина Гагарина и другие.