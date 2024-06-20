Кинопремьеры недели: «Остров Возрождения», «Смотрители» и «Пришельцы»

На этой неделе в казахстанском кинопрокате вышло много интересных фильмов, в том числе триллер «Остров Возрождения», спортивная драма «Следующая остановка – Мечта», криминальный фильм «Байкеры», детективный триллер «Смотрители», фэнтези боевик «Пришельцы», аниме комедия «Волейбол!! Битва на мусорной свалке» и приключенческий фильм «Голос из космоса», передает корреспондент агентства Kazinform.

«Остров Возрождения» – триллер от режиссера Айсулу Онаран – автора Balaban (2022), взявшего приз жюри за лучший фильм на фестивале фильмов в Амстердаме. Страна: Казахстан.

Военный ученый работает на сверхсекретной базе на острове в Аральском озере. Группа ученых создает биологическое оружие, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

В ролях: Дулыга Акмолда («Корни», «Украсть свои деньги», «Мой джинн»), Малика Байгубенова, Алексей Шемес («Операция «Набат», «Шифр», «Дыхание смерти»), Азиз Бишиналиев («Меня зовут Кызболсын», «Лада Голд», «ГОК»), Виктория Павленко, Жалгаз Жангазин («5:32», «Параолимпиец»).

«Следующая остановка – Мечта» – спортивная драма. Режиссер: Жанболат Хайруллин. Страна: Казахстан.

Перспективный спортсмен Адай всегда мечтал добиться больших побед на ринге, но выбрав неправильное окружение, она становиться заложником зависимости. Новая жизнь только отдаляет его от мечты. Удастся ли ему проявить стойкость и мужество, чтобы вернуться на путь побед?

Роли исполнили: Бекарыс Беисов («Пленники»), Адинай Магзумова, Жанель Ташева, Серикболсын Телекеев, Тимур Билалов и другие.

«Байкеры» – криминальная драма от режиссера Джеффа Николса («Мад»). Страна: США.

1960-е годы, Средний Запад. Аутсайдеры собираются в компанию любителей байков. В клуб стекается все больше и больше людей. Они становятся суровее и жестче, становясь покровителями для маргинальных групп города. Держа в страхе местных жителей, байкеры рассекают по пустынным улицам.

Главные роли исполнили: Джоди Комер («Убивая Еву», «Белая королева»), Остин Батлер(«Дюна: Часть вторая», «Элвис», «Однажды… в Голливуде»), Том Харди («Начало», «Острые козырьки», «Табу»), Майкл Шеннон («Достать ножи», «Быстрее пули») и Майк Фейст («Претенденты», «Иллюзия» и «Приманка»).

«Смотрители» – детективный фэнтези триллер. Режиссер: Ишана Шьямалан («Дом с прислугой»). Страна: США.

Фильм «Смотрители» – настоящая загадка. Главная героиня заблудилась в лесу в западной Ирландии. Она находит убежище, в котором живут еще трое незнакомцев, но каждую ночь за ними наблюдают загадочные существа.

В ролях: Дакота Фаннинг («Однажды… в Голливуде», «Сейчас самое время», «Первая леди»), Джорджина Кэмпбелл («Темные начала», «Птичий короб: Барселона»), Олуэн Фуэре («Голяк», «Турист», «Голова»), Шиван Хьюлетт («Шерлок», «Синдикат») и другие.

«Пришельцы» – фэнтези боевик от корейского режиссера Чхве Дон-хун, снявшего «Даосский маг Чон У-чхи» (2009) и «Убийство» (2015). Страна: Южная Корея.

Земля стала местом для заключения преступников-инопланетян в человеческие тела. К ним приставлены охранники, которые следят за тем, чтобы инопланетяне оставались в забвении, но иногда они вспоминают кем являются на самом деле и пытаются сбежать. В 1380 году охранники ловят очередного проснувшегося преступника, но у его человеческой оболочки остается младенец. Помимо этого, в 1391 году обладающий волшебным веером и навыками боевых искусств даос Му-рык ищет волшебный клинок.

Роли исполнили: Рю Джун-ёль («Таксист», « Потеря человечности»), Ким У-бин («Наследники», «Безрассудно влюбленные», «Наш блюз»), Ким Тхэ-ри («Мистер солнечный свет», «Двадцать пять, двадцать один»), Со Джи-соп («Повелитель солнца», «О, моя Венера»), Ём Джон-а («Небесный замок», «Подснежник»).

«Голос из космоса» – приключения для семейного просмотра от режиссера сериала «Красные браслеты» Феликса Биндера. Страна: Германия.

Друзья Аннабелль и Дино получают таинственное послание из космоса. Они уверены, что с ними пытались связаться внеземные цивилизации. Во время экскурсии на космодром они случайно попадают на космический корабль и оказываются на орбите. Это их шанс доказать взрослым наличие инопланетных цивилизаций. Друзья отправляются в захватывающее приключение на поиски инопланетян.

В ролях: Ава-Элизабет Аве, Феликс Нолле, Рональд Церфельд, Алвара Хёфельс, Даниэль Кристенсен.

«Волейбол!! Битва на мусорной свалке» – аниме комедия Сусуму Мицунака («Брошей кролик» и серия аниме «Волейбол!»). Страна: Япония.

Сёё Хината присоединяется к волейбольному клубу старшей школы Карасуно. Но вскоре узнает, что ему придется объединиться со своим заклятым врагом Тобио Кагэямой. Их противоположные друг другу стили становятся неожиданным оружием команды, но смогут ли они победить своих соперников – старшую школу Нэкома – в «Битве на мусорной свалке», в долгожданном решающем поединке между двумя андердогами?