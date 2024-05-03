Кинопремьеры недели: «Операция «Набат», «Учитель НВП» и «Приключения панды»

На этой неделе в казахстанском кинопрокате выходят казахстанский боевик, основанный на реальных событиях «Операция «Набат», комедия «Учитель НВП» и драма «Земля, остановившая ветер», а также зарубежный комедийный боевик «Каскадеры», триллер «Потрошитель.Наследие» и мультфильм «Приключения панды», передает корреспондент агентства Kazinform.

«Операция «Набат» – боевик, основанный на реальных событиях.

Режиссер: Рашид Сулейменов.Страна: Казахстан.

1992 год. Южный Казахстан. Сбежавшие при этапировании в Россию заключенные захватили в заложники рейсовый автобус с 15 пассажирами, включая женщин и ребенка. Ветеран КНБ во время предпоказа фильма рассказал корреспонденту агентства Kazinform о деталях реальных событий.

Главные роли исполнили Бахыт Каджибаев, получивший известность благодаря ролям в «Мыржакып. Проснись, казах!» и «Время патриотов», и Алексей Шемес, снявшийся в картинах «Шифр», «Перевал Дятлова» и «Желтый глаз тигра».

«Учитель НВП» – комедия от режиссера Дархана Саркенова, снявшего фильмы «Донор» и «Квартиранты».

Страна: Казахстан.

Майор Ербол очень любит служить государству. Своей работе он посвящает все свое время. Неожиданно Ербола отправляют в школу учителем по НВП и классным руководителем проблемного 11 Б. Дети оказываются невыносимыми и разными способами выводят Ербола из себя.

В ролях: Кадыргазы Куандыков («Абай»), Шерхан Пирназар («Хотя бы в кино», «Джохан»), Бакыт Алипбаева («Квартиранты») и Индира Сабирова («Неизвестные герои»).

«Земля, остановившая ветер» – драма.

Режиссер: Ардак Амиркулов, снявший «Абай», «Записи Рустема с картинками» и «Прощай, Гульсары!».

Страна: Казахстан.

Женщина по имени Жупар оказывается в небольшом казахском селе в Центральном Казахстане в начале 30-х годов XX века. Ее мужа Асана забрали в Сибирь, потому что он препятствовал советской власти забирать скот кочевников. У Жупар двое детей. Голод. Жители села умирают и уезжают в поисках лучшей жизни. Женщина решает отправиться с детьми за мужем. Перед ней встает сложное решение – как и кто сможет выжить.

В ролях: Жанар Шокпанова, Салих Бейсенбай, Мейржан Мусакожа и Сагизбай Карабалин.

«Каскадеры» – комедийный боевик. Фильм снял известнейший режиссер Дэвид Литч известный по работе над сериалом «Твин Пикс», «Сегодняшний номер» и «У каждого свое кино».

Страна: США.

Колт решает вернуться в киноиндустрию в качестве каскадера, чтобы помочь бывшей девушке, в которую он до сих пор влюблен, снять первый фильм. Но теперь он не «просто дублер», ему предстоит найти актера главной роли, который связался с плохими ребятами.

Роли исполнили: Райан Гослинг («Ла-ла-ленд», «Дневник памяти», «Бегущий по лезвию 2049»), Эмили Блант («Опенгеймер», «Грань будущего» и «Петля времени»), Аарон Тейлор-Джонсон («Быстрее пули», «Тревожный звонок» и «Кукла»), Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо», «Игра престолов») и другие.

«Потрошитель. Наследие» – триллер и фильм ужасов.

Режиссер: Анте Новакович. Страна: США.

Жестокий маньяк держит в страхе жителей района. Каждый год он напоминает о себе новым происшествием. Несколько лет назад Мойра Коул пережила настоящий ад, став очевидицей его деяний. Только она может помочь детективу Сайфер отыскать преступника и вернуть покой гражданам.

Роли исполнили: Шоуни Смит («Пила 2», «Остров»), Тэрин Мэннинг («Оранжевый – хит сезона», «8 миля»), Дрю Морлейн («Голубая кровь», «Любовь вслепую»), Брюс Дерн («Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный» и «Убрать перископ») и другие.

«Приключения панды» – мультфильм.

Фильм сняли режиссеры Рихард Клаус («Маленький вампир», «Айнбо. Сердце Амазонии») и Карстен Килерих («Альберт» и «Сипсик»).

Страна: Дания, Нидерланды, Франция, Германия и Эстония.

Мультфильм повествует о необыкновенно отважном панде по имени Пан. Пан отправляется в Африку для того, чтобы спасти свою лучшую подругу — дракона Цзелун.