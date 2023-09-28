Кинопремьеры недели: «Обучение Адемоки», «Щенячий патруль: Мегафильм» и «Заклятье. Зло внутри»

Последняя неделя сентября будет насыщенной для казахстанского кинопроката. На больших экранах - фильмы под режиссурой Адильхана Ержанова, Ернара Нургалиева, Мерея Маханова, Гарета Эдвардса, Вуди Аллена и Бишал Дутта, передает МИА «Казинформ».

«Обучение Адемоки» – долгожданная премьера от режиссера «Черный, черный человек», «Ласковое безразличие мира», «Улболсын» и «Голиаф» Адильхана Ержанова. Ранее картина гастролировала по кинофестивалям, первым из которых проходил в Варшаве. Именно там фильм получил приз жюри NETPAC. Страна: Казахстан, Франция.

Фильм рассказывает историю цыганки Адемоки, которая нелегально перебирается из Таджикистана в Казахстан. 15-летняя девочка противится судьбе, отказываясь попрошайничать. Адемока - умная и талантливая, она мечтает получить аттестат об образовании и поступить в вуз. В обучении ей помогает пьяница-учитель литературы в местной школе Ахав Макымбет и другие герои фильма. Авторская картина полна образов и неоднозначных смыслов в то время как сюжет раскрывает главные проблемы современного казахстанского общества.

В главных ролях: Адема Ержанова, Данияр Алшинов, Болат Калымбетов, Асель Садвакасова, Санжар Мади и Карим Кадырбаев.

Coco&Janbo – комедия Ернара Нургалиева, особо известного по картинам «Хотя бы кинода 2», «Жаным, ты не поверишь!» и «Брат или брак». Страна: Казахстан.

Жанболат только вышел из тюрьмы. Оказавшись на свободе, он продолжил совершать прежние ошибки, жить по законам воровского мира. В очередном деле Жанболат знакомится с молодой художницей. Обстоятельства складываются так, что он помогает ей с подготовкой к художественной выставке. И окунувшись в новый для себя мир, понимает, что ему и здесь есть место. Станет ли новый опыт и романтические чувства толчком для радикальных изменений в жизни Жанболата?

Роли исполнили: Жанболат Найзабеков, Салтанат Серкебаева, Асель Акбар, Адильжан Шомбалов и Асхат Урпеков.

«Неизвестные батыры» – историческая комедия, которую снял Мерей Маханов. Для режиссера это дебют на большом экране. Страна: Казахстан.

«Неизвестные батыры» – новое для казахстанской комедии направление. Фильм представляет многозначительное событие в казахской истории – Анракайскую битву. Несмотря на то, что главные герои и их приключения полностью выдуманы, кинокартина сохраняет уважение к изображению фактов на экране. Главные роли исполнили звезды казахстанского кино: Рамазан Амантай, Айнур Ильясова, Нурдаулет Шертим, Индира Сабирова, Адильжан Шомбалов, Кумар Лукманов и Максат Мамраимов.

«Щенячий патруль: Мегафильм» выходит под режиссерской работой Кэллана Брункера, снявшего хиты «Тайная жизнь домашних животных», «Миньоны», «Гадкий я» и 3-ю и 4-ю части «Ледникового периода». Страна: США, Канада.

Отважные щенки – любимые герои многих детей. Новый фильм покажет тот самый момент, когда команда патруля обрела сверхсилы. Сильным героям – сильные соперники. Щенки должны снова победить мэра Хандингера и вернуть в город справедливость. Яркий и динамичный мультфильм несомненно понравится маленьким фанатам «Щенячьего патруля».

«Создатель» – фантастический боевик режиссера Гарета Эдвардса. Среди его работ: «Монстры», «Конец света», «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Звездные войны: Последние джедаи». Страна: США.

Главный герой Джошуа выживает в мире войны между человечеством и искусственным интеллектом. Будущее таит в себе зло, созданное неуловимым архитектором. Джошуа переживает пропажу жены, тем не менее ему предстоит спасти человечество, уничтожив тайное орудие и искусственный интеллект.

В ролях: Джон Дэвид Вашингтон («Амстердам», «Довод», «Малкольм и Мари», «Черный клановец»), Джемма Чан («Фантастические твари и где они обитают», «Лондонские поля», «Безумно богатые азиаты»), Эллисон Дженни («Дом странных детей», «Прислуга», «МА»), Кэн Ватанабэ («Начало», «Последний самурай», «Мемуары гейши») и другие.

«Великая ирония» – романтическая комедия легендарного Вуди Аллена. Страна: США, Франция.

Главная героиня Фанни добилась успешной жизни, но осталась не удовлетворена. На улицах Парижа она случайно встречает своего одноклассника. Воспоминания пробуждают в давних знакомых былые чувства и у них закручивается роман. Происходящее заставляет Фанни переосмыслить жизнь с мужем и понять, что именно ей необходимо для обретения счастья.

В ролях: Лу де Лааж, Валери Лемерсье, Мельвиль Пупо, Нильс Шнайдер, Грегори Гадебуа, Гийом де Тонкедек и многие другие.

«Заклятие. Зло внутри» – фильм ужасов от режиссера Бишал Дутта. Страна: США.

Девушку Сэм беспокоит жуткое поведение бывшей подруги, которая утверждает, что за ней охотится нечто потустороннее. Демон, долгое время питавшийся обидами девушки-изгоя, обрел неимоверную силу. Сэм необходимо понять, что стало причиной обид, чтобы зло не вышло наружу.

В фильме играют Меган Сури, Ниру Баджва, Мохана Кришнан, Бетти Гэбриел, Вик Сахай, Гейдж Марш.