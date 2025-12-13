Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Крушитель»

Биографическая история о жизни и карьере бойца смешанных единоборств Марка Керра: острая драма, неожиданные сюжетные повороты и борьба с самим собой.

«Стич-Хэд. Хранитель монстров»

Мультфильм снят по одноименной графической новелле Гая Басса. В башне замка, возвышающегося над тихим городком, безумный профессор создает жутких существ, к которым быстро теряет всякий интерес. Забота о новеньких ложится на плечи Стич-Хэда. Он — первое творение профессора, заботливый и дружелюбный хранитель замка и его обитателей. Только ему под силу укрощать самые дикие монструозные инстинкты. Но, когда в соседний городок приезжает бродячий цирк, его коварный директор, специализирующийся на поиске чудищ для развлечения публики, выманивает Стич-Хэда из родного замка, обещая тому славу, богатство и даже любовь!..

«Руың кім?»

Сюжет фильма разворачивается вокруг парня и девушки, которые собираются создать семью. Но небольшая ошибка в родословной провоцирует цепочку крутых повторов сюжета. Изучение истории своих предков до седьмого колена, анализы ДНК, множество нелепых и смешных ситуаций, все это подается в комедийной форме. Главные роли в фильме исполнили казахстанские актеры Кайрат Адильгерей, Жанболат Найзабеков, Айнур Ильясова.

«Три кота. Путешествие во времени»

Мультфильм рассказывает о том, как котята, мечтая устроить маме и папе незабываемый праздник, случайно запускают диван-машину времени и отправляются в захватывающее путешествие через разные эпохи. Но главное открытие ждет их в финале: они становятся свидетелями первого дня встречи мамы и папы — и понимают, что лучший подарок семье хранится в самом времени.

«Сентиментальная ценность»

Экс-режиссер возвращается к своим дочерям после долгих лет разлуки. Однако его цель — не наладить отношения с родными, а снять новый фильм. Он предлагает одной из своих дочерей Норе роль в фильме, который должен возродить его карьеру. После отказа Норы он отдает роль молодой и амбициозной голливудской актрисе. Сестрам предстоит разобраться в сложных отношениях с отцом и иметь дело с американской звездой, оказавшейся в центре их непростых семейных отношений.

«Тихая ночь, смертельная ночь»

По сюжету в канун Рождества маленький Билли становится свидетелем жестокого убийства родителей: маньяк в костюме Санта-Клауса наносит ему неизгладимую травму. Годы спустя, он и сам примеряет этот образ, чтобы устроить праздничную резню и наказать тех, кто этого заслуживает.