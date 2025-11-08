Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

Жездуха Кореяда

Казахстанская комедия Дархана Саркенова. После смерти хозяйки дома Канат с семьей оказывается на улице. В погоне за лучшей жизнью они уезжают в Южную Корею, не подозревая, что там их ждет испытание, которое заставит переосмыслить понятия долга, совести и человеческого достоинства. Это история о выборе между выживанием и честью, между мечтой и ответственностью за тех, кто рядом.

Хищник: Планета смерти

Молодой воин расы яуджа по имени Дэк, изгнанный из клана и лишенный отцовского признания, отправляется на опасную планету Гена - известную как «Планета смерти». Его цель - победить неуязвимого зверя-трофей и вернуть утраченную честь. В этом беспощадном мире он сталкивается с андроидом Тиа, созданной корпорацией «Вейланд-Ютани». Их пути пересекаются, и вместе им предстоит выдержать смертельные испытания, где природа, монстры и законы охоты не прощают ошибок.

Gold'n Рахат

Казахстанская комедия о разгульной жизни богатого и самоуверенного наследника золотодобывающей империи Рахата. Однажды все рушится, когда ради развлечения он решает устроить охоту на выживание - игру, в которой неожиданно сам становится ее участником.

Охота за тенью

Джеки Чан возвращается в новом динамичном экшн-триллере. После череды дерзких ограблений полиция Макао обращается к легендарному мастеру слежки. Опытный эксперт собирает элитный отряд новобранцев, чтобы выследить таинственного гения-преступника по прозвищу «Тень». Но операция быстро превращается в смертельную игру, где все решает не только сила, но и ум.

Кролецып и Сурок Времени

Приключенческий мультфильм об очаровательном и отважном Кролецыпе. Внезапная встреча с родной сестрой переворачивает его жизнь: оказывается, что всему роду кролецыпов грозит опасность. Вместе с верными друзьями он отправляется на поиски легендарного Сурка Времени, обладающего магической способностью возвращать время назад. Им предстоит разгадать тайны прошлого, преодолеть удивительные испытания и навсегда изменить свое будущее. Новая глава приключений самого необычного искателя сокровищ начинается.

Adal

Действие фильма происходит в небольшом ауле. Пожилой житель спасает мужчину, выброшенного в овраг. Пострадавший не помнит своего прошлого, но вскоре становится ясно: он владеет уликами против преступной группы, причастной к убийству молодой девушки и другим тяжким преступлениям. Пытаясь разобраться в себе, герой становится свидетелем нарастающих конфликтов в ауле - бытового насилия, соседских разборок и попыток скрыть правду. На фоне противостояния с бандитами раскрываются судьбы нескольких поколений и вечные вопросы о совести, страхе и цене помощи ближнему.

Разрушитель миров

Пять лет назад из-за разрыва реальности в наш мир проникли существа из другого измерения. Отец прячет дочь на удалённом острове, готовя ее к будущим сражениям. Но вскоре они осознают, что безопасных мест на Земле больше не существует.

Франкенштейн: Воскрешение

Англия, 1875 год. Сто лет спустя после злополучного эксперимента Виктора Франкенштейна его дневники переходили из рук в руки, но тайны ученого остались живы. Когда начинают рушиться могилы и таинственно исчезать пациенты приюта, Уильям Браунинг отправляется на поиски похищенного тела отца и сталкивается с ужасами, скрывающимися в доме его безумной матери.

Пушистые каникулы

Фантазерка Мая и городской мальчишка Ян пытаются спасти летний лагерь от коварного застройщика. Для этого им нужно отыскать знаменитого медведя, которого никто никогда не видел. Но, если верить ворчливому скунсу, он живет в самой чаще леса. Недолго думая, Мая и Ян отправляются в опасное и полное невероятных знакомств приключение.