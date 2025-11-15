РУ
    10:00, 15 Ноябрь 2025

    Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране

    С приходом новой кинонедели зрителей ждет интересный выбор премьер, на какие фильмы стоит обратить внимание в ближайшие дни, в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране
    Коллаж: Kazinform

    Ауру

    Казахстанский драматический триллер, повествующий историю молодой пары — Азамата и Таншолпан, по уши погрязших в долгах. На грани отчаяния Азамат предлагает рискованный план: представить жену смертельно больной, чтобы собрать деньги на «лечение». Сначала все развивается успешно -трогательные ролики и сфальсифицированные анализы приносят приличные пожертвования. Но, попробовав вкус легких денег и сочувствия, супруги постепенно оказываются пленниками собственной аферы, где каждый новый шаг может привести к необратимым последствиям.

    Иллюзия обмана 3

    Новая глава о Четырех Всадниках, где грань между магией, технологией и манипуляцией становится еще тоньше. Они снова объединяются и привлекают к команде молодых фокусников, чтобы провернуть дерзкую операцию — похитить крупнейший в мире королевский алмаз, принадлежащий опасному криминальному клану.

    Алло

    Разочарованный собственной жизнью Сабыр случайно обнаруживает старый телефон и неожиданно связывается с самим собой из 2004 года. Пытаясь переписать прошлое и исправить давние ошибки, он все глубже вмешивается в ход событий — и с каждым изменением его будущее становится все менее предсказуемым и все больше рушится на глазах.

    Бегущий человек

    Главный герой — 28-летний Бен Ричардс, доведенный до отчаяния и вынужденный принять участие в смертельно опасном реалити-шоу «Бегущий человек», чтобы заработать деньги на лечение своей тяжело больной дочери.
    В этом шоу на участников устраивают настоящую охоту: профессиональные killers-«охотники» преследуют их по всему миру, превращая каждую минуту в борьбу за выживание.

    Оно. Кошмар на Мейпл-стрит

    Ночные кошмары Майки воплощаются в действительность, когда его мать начинает проявлять признаки демонического одержания. Все, что случится далее, оставит неизгладимый след на его жизни и станет причиной новых трагедий, растягиваясь на поколения и унося все больше жизней.

    Культура Новости кино Казахское кино Кинотеатры
    Адель Харламова
    Адель Харламова
