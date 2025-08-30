Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране

Супруги Роуз

Драматическая комедия с Бенедиктом Камбербэтчем. Идеальный брак и блестящая карьера Айви и Тео — всего лишь фасад. Когда у Тео начинается спад в работе, а Айви, наоборот, добивается всё больших успехов, между ними разгорается жестокая борьба, которая вскрывает старые раны и скрытые обиды.

Пойман с поличным

Криминальная комедия, снятая режиссером Дарреном Аронофски. События фильма разворачиваются в Нью-Йорке 1990-х годов. Главным персонажем является Хэнк Томпсон, бывший профессиональный бейсболист, который после завершения спортивной карьеры начал работать барменом. Его жизнь резко меняется, когда сосед просит его присмотреть за котом, и в клетке Хэнк находит ключ, за которым охотятся разные криминальные группировки — от мафии до наемных убийц и безумцев. Теперь Хэнку предстоит выжить в этом опасном мире и разобраться в происходящем.

Аят 4

Али — спокойный, добрый и простой человек, для которого главное — семья, честный труд и размеренная жизнь. Но судьба ставит перед ним серьезное испытание: его младший брат Жапар внезапно оказывается замешан в преступном мире, и жизнь Али переворачивается с ног на голову. Теперь ему предстоит сделать сложный выбор — сохранить верность брату или следовать закону, прислушаться к сердцу или исполнить долг справедливости.

Астрал. Свеча ведьмы

Студентка парапсихологии Роза Гонсалес находит унаследованную от бабушки ритуальную свечу и решает провести с ее помощью спиритический сеанс. Но как только пламя начинает колебаться, она понимает, что сталкивается с нечтом куда более зловещим. Каждый ее вопрос духам запускает смертельно опасную игру, в которой на кону стоят ее жизнь и рассудок. Пока свеча медленно догорает, Роза борется за выживание, осознавая, что некоторые тайны лучше не раскрывать.

Семейный призрак

Василий Кирсанов — бывший банковский клерк и начинающий иллюзионист. Ради шоу он убеждает жену продать большую квартиру и переехать в маленькую. Когда шоу проваливается, а новая квартира оказывается неудобной, Василий покупает просторную трешку по выгодной цене. Однако там живет призрак бывшего футболиста Серёги, который не успел проститься с дочерью. Василий решает помочь призраку исполнить его последнее желание — поздравить дочь с днем рождения и передать ей обещанную куклу.

Ведьмина доска

Американский мистический хоррор. В Новом Орлеане, готовясь открыть кафе, Эмили и Кристиан находят старинную спиритическую доску, которая вселяет в Эмили дух Королевы Ведьм. Кристиан пытается спасти невесту, ведь каждое движение маятника запускает смертельно опасную игру, где на кону ее душа. Для помощи он обращается к медиуму, не подозревая о его тайных связях с ведьмами.