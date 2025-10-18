Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране

Назад в 90-е. Мен оралам

Казахстанская мелодрама. Учитель физики Арман разрабатывает устройство для телепортации, мечтая впечатлить возлюбленную и подарить ей незабываемое приключение. Но его изобретение запускает цепочку непредсказуемых испытаний и захватывающих событий, которые меняют их жизнь.

Чёрный телефон 2

Американский сверхъестественный хоррор, сиквел к фильму 2021 года. Прошло четыре года с тех пор, как 17-летний Финн был спасён из лап безжалостного маньяка, но пережитый ужас до сих пор не даёт ему покоя. Тем временем его 15-летнюю сестру Гвен начинают преследовать странные сны — в них снова звонит чёрный телефон, а перед глазами всплывают образы троих пропавших мальчиков в зимнем лагере. Уверенная, что это не просто видения, Гвен убеждает Финна отправиться с ней в тот самый лагерь, чтобы раскрыть зловещую тайну и покончить с кошмарами прошлого.

Кролик Момо: Большая погоня

Семейный анимационный фильм. Юми, застенчивая скрипачка, теряет мир Поющего леса. Её верный друг, кролик Момо, отправляется в опасный город, где встречает уличного котёнка Тенька. Вместе они проходят испытания — от заброшенных фабрик до зоопарка и телестудии, сталкиваясь с опасностями и новыми союзниками. Тем временем, Юми, запертая в клетке, становится телезвездой. Теперь ей предстоит выбрать между славой и свободой — решение, которое изменит их судьбы.

Опасные связи

Две молодые пары случайно забронировали один и тот же загородный особняк на выходные. Чтобы не отменять отдых, они решают провести время вместе под одной крышей. Но, когда гости обнаруживают скрытую комнату с реквизитом для взрослых игр, их встреча превращается в запутанную смесь провокаций, соблазна, интриг и опасности.

Глазами пса

Фильм ужасов о псе Инди, который переезжает с хозяином в загородный дом и начинает замечать потусторонние явления, невидимые другим. Когда тёмные силы угрожают его владельцу, Инди решительно встаёт на защиту, готовый сразиться ради любимого человека.

Лермонтов

Роковая дуэль великого поэта — история любви, чести и непримиримого противостояния. Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь — врагами. До дуэли остаётся несколько часов, но никто из близких не предчувствует трагический исход.

Мокрячок Попай

Группа студентов отправляется провести выходные, снимая документальный фильм о городской легенде, связанной с заброшенной фабрикой консервов из шпината. Но, проникнув в её развалины, они обнаруживают, что рассказы о монстре — правда: на фабрике скрывается обезображенный и безумный моряк Попай, одержимый силой от токсичного шпината. Безобидное приключение быстро оборачивается кровавым кошмаром.

Бэмби. Лесной кошмар

Мрачный слэшер, основанный на классической истории о Бэмби. В этой версии оленёнок-мутант мстит людям за смерть своей матери, убитой охотниками. Главные герои — женщина Ханна и её сын Джорджи, которые оказываются в центре кровавой мести.

Ледяной предел

Харлан долгие годы скрывается от своего прошлого и самого себя. Чтобы отгородиться от мира, он обосновался в резервации и превратился в затворника. Но однажды он обнаруживает разбившийся самолёт с миллионами долларов на борту. Чтобы сохранить жизнь и сохранить найденное богатство, Харлану предстоит пройти через множество испытаний, и, возможно, именно его таинственные умения из прошлого станут ключом к выживанию.