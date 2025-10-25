Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране

Әкеңнің баласы

Комедийный экшн казахстанского режиссера Ернара Нургалиева. Хамит, сбежавший из тюрьмы, стремится защитить своего единственного наследника, в то время как супружеская пара, долго ждавшая ребенка, случайно находит именно этого малыша. С одной стороны — предательство, власть и кровь, с другой — надежда, любовь и привязанность к ребенку. Главный вопрос для всех героев: кому суждено стать настоящим отцом?

Бақыт құшағында

Романтический мюзикл. Бахыт — молодой человек с несколькими дипломами, но без работы. Он переезжает с семьей из Арыси в Астану, мечтая вылечить больного брата и заботиться о матери. Неожиданно он становится личным помощником влиятельного нефтяного магната Алибека и встречает там красивую и амбициозную Әнім — между ними рождается любовь. Но жизнь испытывает Бахыта: здоровье брата ухудшается, Алибек помогает семье, но оказывается, что и он проявляет интерес к Әнім. Получив новые должность, квартиру и машину, Бахыт все же остается несчастным. Разоблачив махинации Алибека, он теряет все. Несмотря на потери, Бахыт возвращается к музыке и на своем первом большом концерте вновь встречает Әнім.

Капитан Байтасов

Фильм основан на трагических событиях десятилетней давности в городе Тараз. История начинается за 48 часов до трагедии, произошедшей 12 ноября 2011 года, когда капитан полиции Газиз Байтасов ценой собственной жизни остановил террориста-смертника и спас десятки мирных жителей, оказавшихся в эпицентре событий.

Финник 2

Финник теряет невидимость, и мир домовых оказывается под угрозой. Вместе с Кристиной он отправляется на поиски волшебного мага, способного вернуть ему скрытность.

Тафити. Приключения на краю света

Любознательный и бесстрашный сурикат Тафити получает от дедушки строгий запрет общаться с другими животными: «Мир полон опасности. Держись своих!». Но судьба сводит его с неуклюжим и говорливым кабанчиком Кисточкой. Не только природа их дружбы кажется невозможной, но и Кисточка случайно приносит в семью сурикатов немало неприятностей.

Волшебный домик Габби в кино

Габби едет в город Кэт-Франциско вместе с бабушкой Джиджи. Но когда ее любимый кукольный домик попадает к эксцентричной любительнице кошек Вере, девочке предстоит отправиться в увлекательное приключение. Габби нужно воссоединить кукольных кошек и вернуть домик до окончания поездки.

Горыныч

Жизнь Алексея Алехина полна сказочных приключений. После появления в загадочном княжестве на его плечи обрушиваются проблемы: спасти малыша-дракончика, вылечить хандру князя Филимона, победить непобедимого Бамбулу, защитить княжество и впервые встретить принцессу. Помогает Алексею верный друг — маленький дракон Горыныч, но впереди их ждет большой сюрприз.

Спрингстин. Избавь меня от небытия

Биографический музыкальный фильм, посвящённый Брюсу Спрингстину, с Джереми Алленом Уайтом в главной роли. Фильм рассказывает о 1981–1982 годах, когда Спрингстин создавал альбом Nebraska на четырёхдорожечный магнитофон прямо в своей спальне в Нью-Джерси. Этот период стал поворотным в его карьере, объединяя личные переживания с музыкальными экспериментами. Хотя альбом сначала встретили неоднозначно, со временем он приобрел культовый статус.