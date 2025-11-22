Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«№ 37»

Казахстанская драма. Взрыв в метро унес жизнь Расула, оставив его семью в горе на целых 15 лет. Но в день поминовения погибших Расул внезапно возвращается домой. Семья потрясена: радость встречи переплетается с горечью вопроса: «Где ты был все это время?». Расул уклоняется от ответа, а каждый из членов семьи строит свои собственные догадки о том, что с ним происходило все эти годы.

«Шәй в большом городе»

Школьные подруги из родного села приезжают поздравить свою давнюю подругу, которая стала звездой шоу-бизнеса. Однако встреча оборачивается проверкой их дружбы: рушатся иллюзии успеха и выясняется, что настоящая ценность — не слава, а близкие люди рядом.

«Злая: Часть 2»

Музыкальное фэнтези режиссера Джона М. Чу, продолжающее историю Эльфабы и Глинды — ведьм страны Оз, — вдохновленное бродвейским мюзиклом и романом Грегори Магуайра. Эльфаба, известная как Злая Ведьма Запада, скрывается в лесах страны Оз, продолжая защищать права животных и стремясь раскрыть истинное лицо Волшебника. Тем временем Глинда становится символом добра: она живет во дворце Изумрудного города и укрепляет свою популярность, выступая перед жителями по поручению мадам Моррибл. На фоне подготовки к свадьбе с принцем Фиеро ее все сильнее тревожит разрыв с Эльфабой. Попытки примирить ее с Волшебником лишь усугубляют конфликт, влияя на дальнейшую судьбу обеих волшебниц.

«Бессмертный: кровавая дорога домой»

Сюжет разворачивается в 1946 году на советско-финской границе. После ожесточенного столкновения с немцами бывший финский солдат Аатами Корпи, переживший гибель всей своей семьи, возвращается в родные края. Его дом разрушен, и он решает разобрать оставшиеся материалы, загрузить их в грузовик и восстановить жилище в другом месте, как дань памяти погибшим. Однако его планы нарушает встреча с советским командиром, причастным к гибели его семьи. Начинается беспощадная и зрелищная погоня: это уже не просто попытка восстановить дом, а отчаянная борьба за жизнь и смерть.

«Дорогая, я уменьшаюсь»

Во время лодочной прогулки Скотт Кэри сталкивается с радиоактивным туманом, после чего в его теле начинают происходить необычные изменения — он стремительно уменьшается в размерах. Вскоре, оказавшись запертым в собственном подвале и достигнув всего 5 сантиметров роста, ему приходится бороться за жизнь в привычном, но теперь ставшем враждебным мире.

«Я бы тебя пнула, если бы могла»

Драматическая картина о Линде, в жизни которой все идет наперекосяк. Дочь борется с загадочной болезнью, муж постоянно занят работой, а самой Линде не помешала бы поддержка психотерапевта. Когда кажется, что хуже уже некуда, в ее квартире обрушивается потолок, оставляя после себя огромную черную дыру. На грани нервного срыва Линда решается на отчаянные шаги, чтобы заново обрести себя и найти силы справиться с хаосом, окружающим ее.

«Маша и Медведи»

Девочке Маше предстоит спасти брата, заколдованного лесной нечистью и превращенного в козленка. Чтобы снять ужасное проклятие, ей придется объединить силы с самыми известными сказочными героями из детства — тремя медведями.