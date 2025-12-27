Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Три богатыря и свет клином»

Продолжение популярной российской анимационной франшизы, стартовавшей в 2004 году с мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей». За два десятилетия приключения Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича стали неотъемлемой частью новогодних каникул, традиционно собирая у экранов миллионы зрителей.

Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся, туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал: набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги, напал на княжество и много дел плохих натворил. Но не все коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию.

«Qazaq Alemi 2»

Когда скромный учитель истории Данияр неожиданно оказывается в мире людей, зарабатывающих на чужих проблемах, его путь уводит далеко за океан — и прямо к собственным сомнениям. Среди чужой страны и новых правил он понимает: иногда важнее не вернуть кого-то домой, а самому понять, где твой дом на самом деле. Это история о выборе, ответственности и о том, что настоящая сила — в верности своим корням и себе.

«Губка Боб»: В поисках квадратных штанов»

Новая лента про знаменитого героя мультсериалов Nickelodeon. В новой части культовой франшизы коварный призрак Летучий Голландец похитит Губку Боба. Друзья Боба отправятся в большое путешествие, чтобы его спасти. Новый «Губка Боб» станет четвертым мультфильмом о культовом персонаже. Предыдущие части «Губка Боб Квадратные Штаны», «Губка Боб в 3D» и «Губка Боб в бегах» вышли в 2004, 2015 и 2020 годах.

«Дәстүр: Теріс бата»

Продолжение фильма «Дәстүр». Главные роли исполнили Фариза Ескермес и Алдияр Жапарханов.

Мать-одиночка Гульжан обнаруживает пропажу дочери Даны, которую похитили старики. В поисках дочери Гульжан узнает ужасную тайну: похитители забрали Дану в аул, где живут одни старики, и готовят ее к старинному обряду.

«Анаконда»

Приключенческая комедия с Полом Раддом и Джеком Блэком. Проект является мета-сиквелом «Анаконды» 1997 года с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном.

Группа цирковых артистов, направляющихся к месту, которое они считают новым местом выступления, застряла в пышном тропическом лесу. Это произошло после того, как лодку, на которой они находились, анаконда уничтожила, а капитана судна съела. Их пути пересекаются со смертоносным браконьером, который охотится на анаконду, и который понимает, что теперь у него может быть достаточно приманки, чтобы поймать ее. Но будучи цирковыми артистами для выживания им пригодились «несколько трюков в рукаве».