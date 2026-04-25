Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Алдар. Махаббат туралы аңыз»

С давних времен в степи рассказывают о человеке, которого трудно найти. Он появляется там, где кому-то нужна помощь, и исчезает раньше, чем его успевают поблагодарить. Люди говорят: когда судьба ставит человека перед трудным выбором, где-то рядом обязательно оказывается тот, кого называют Алдаром. В эпоху кочевых ханств в Великой степи назревает конфликт между казахами и ойратами. Сын казахского хана попадает в плен, и враги требуют за него почти невыполнимый выкуп. Чтобы спасти наследника и узнать намерения противника, в стан врага отправляют самого находчивого человека степи – Алдара.

«Киллер на всю голову»

Глава преступного синдиката нанимает самых опасных и жестоких убийц, чтобы они проверили его лучшего киллера. Он стал посещать собрания «анонимных трудоголиков» и уже не выглядит таким безупречным профессионалом, как раньше.

«Мститель»

Специальный агент оказывается на заброшенном заводе и узнает о похищении своей дочери. Выбраться из мрачного места не так просто: повсюду героиню подстерегают опасные головорезы. Желание спасти дочь становится главным мотиватором, раскрывающим недюжинную силу.

«Мүшел жас»

Семья из пяти человек, каждый из которых подвергается испытаниям в связи с достижением «Мушел жас», отправляется в путешествие в Восточный Казахстан, чтобы снять семейное проклятье и благополучно справиться со своим переходным годом.

«Запретный плод»

Молодая работница одного из магазинов в торговом центре возглавляет тайное сообщество ведьм, в котором состоят ее коллеги. Когда появление новой сотрудницы ставит под сомнение их показное общество, девушкам приходится столкнуться с собственными демонами или погибнуть.

«Майкл»

Фильм повествует о жизни и творчестве короля поп-музыки - американского певца, продюсера и танцора Майкла Джексона.

«Толстяк Юзи»

Юзи - редчайший представитель семейства кошачьих. Только естественная среда обитания Юзи не тропические леса, а город Нью-Йорк, где он живет в шикарной квартире с джакузи и спортзалом. А еще он умеет водить машину и любит поедать тортики со сладкой газировкой. Все меняет телепередача о диких леопардах. Вместе с бездомным котом Бобби он решает найти своих родных. Впереди путешествие длиной 11 тысяч километров, полное приключений, опасностей и юмора.

«Родительский дом»

Стюардесса Даша приезжает в родную деревню, чтобы продать бабушкин дом и расплатиться с долгами. Здесь, вместо простой сделки, она попадает в череду курьезных ситуаций, сталкивается с веселыми соседями и упрямым, но обаятельным сыроваром Мишей.