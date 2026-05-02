Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

С приходом новой кинонедели зрителей ждет интересный выбор премьер. На какие фильмы стоит обратить внимание в ближайшие дни — читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

«Дьявол носит Prada 2»

Продолжение культовой картины с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в главных ролях — долгожданный сиквел одного из самых влиятельных фильмов о мире моды.

Сюжет разворачивается вокруг нарастающего противостояния Миранды Пристли (Мерил Стрип) и Эмили Чарлтон (Эмили Блант). Бывшие коллеги теперь конкурируют за рекламные доходы в условиях упадка печатных СМИ. В это время Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) возвращается в редакцию и включается в борьбу за внимание аудитории.

«Qara»

Студент по имени Чингиз устанавливает камеру видеонаблюдения в своем подъезде. Его привычные наблюдения за соседями неожиданно прерываются кадрами настоящего преступления. Перед героем встает выбор: вмешаться, рискуя собственной жизнью, или остаться сторонним наблюдателем.

«Грация»

Драма 2025 года режиссера Паоло Соррентино. Картина открывала 82-й Венецианский кинофестиваль, где Тони Сервилло, сыгравший в ленте, получил Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль. В центре сюжета — вымышленный президент Италии, которому в последние дни своего срока предстоит принять сложное решение о легализации эвтаназии.

«Мен үшін өмір сүр»

Событие из детства навсегда меняет судьбы друзей, выросших в детском доме. Бекен замыкается в себе и теряет связь с окружающим миром, тогда как Тимур находит свое место в большом городе. Спустя годы, когда Бекен оказывается в тяжелом состоянии, Тимур решает помочь другу — забирает его к себе и пытается вернуть ему вкус к жизни.

«Зачарованное Королевство»

В канун Рождества близнецы находят волшебные часы и попадают в страну с мифическими обитателями. Там герои встречают коллекционера желаний, который готов осуществить их мечты. Но чем обернется это приключение?

«Күзгі самал»

После смерти жены мужчина живет уединенно на берегу моря, ведя тихую и размеренную жизнь. Его единственное увлечение — ночные заплывы.

Однажды ночью он спасает женщину, оказавшуюся в тяжелой жизненной ситуации. С этого момента их судьбы переплетаются, а привычный мир героя наполняется новыми чувствами и событиями.