Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Казнить нельзя помиловать»

Фантастический триллер Тимура Бекмамбетова. Главные роли исполнили Крис Пратт («Стражи Галактики») и Ребекка Фергюсон («Укрытие»).

Действие «Казнить нельзя помиловать» разворачивается в ближайшем будущем в Лос-Анджелесе, , когда уровень преступности, караемой смертной казнью, резко возрос. Полицейского Криса Рейвена (Крис Пратт) арестовывают по обвинению в убийстве собственной жены. У него есть всего 90 минут, чтобы доказать свою невиновность перед ИИ-судьей (Ребекка Фергюсон), использование которой он когда-то сам поддерживал. Счетчик включен, и вердикт будет вынесен без права на отсрочку.

«Возвращение в Сайлент Хилл»

Долгожданная новая часть кинофраншизы, основанной на культовой серии игр, режиссера Кристофа Гана. В новой главе истории Джеймс отправляется в Сайлент Хилл на поиски своей возлюбленной. Однако некогда знакомый город ныне окутан густым туманом, в котором скрываются порождения самых жутких кошмаров. Сомневаясь в собственном рассудке, Джеймс должен любой ценой остаться в живых, чтобы спасти ту, кого любит.

«Жалмауыз Кемпір»

Полнометражная хоррор-драма. Психолог, работающий с семьями на грани распада, сталкивается с древним злом — ведьмой «Жалмауыз кемпір», которая приходит туда, где детям не достается любви. Чтобы остановить её, он должен успеть вернуть тепло и заботу в дома своих пациентов — и в собственную жизнь.

«Без лица»

Новая работа Ен Сан Хо, корейского сценариста и постановщика, известного прежде всего зомби-боевиком «Поезд в Пусан».

«Без лица» — камерная драма с детективным элементом. Найдены останки давно пропавшей женщины. Для ее сына этого достаточно, чтобы начать собственное расследование. Однако, чем глубже он погружается в прошлое, тем ближе подбирается к тайне, которая способна разрушить его жизнь. Готов ли он узнать правду?

«Көз тимесін»

Ерлан и Умит живут с четырьмя детьми в тесной квартире. Постоянная нехватка денег и бесконечная бытовая рутина все чаще превращают их дни в напряженные ссоры. Умит чувствует, что могла бы приносить больше дохода, если бы вышла на работу, но Ерлан лишь насмехается, называя ее заботу о детях «настоящим отдыхом». Эти слова становятся для Умит и Ерлана неожиданным переломным моментом. Они решаются на смелый эксперимент — поменяться ролями и взглянуть на жизнь глазами друг друга.

«Флибубу»

Анимационный фильм расскажет о юном и неунывающем мальчике Томасе, который стремится во всем быть похожим на своих старших брата и сестру. Каждый раз он пытается доказать, что уже достаточно взрослый и наравне с ними может участвовать во всех их приключениях. Однажды Томас знакомится с милым пушистым существом из другого измерения Флибубу и вместе с ним отправляется в далекий фантастический мир, где осуществляются любые мечты.