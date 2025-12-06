Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Пять ночей с Фредди 2»

Прошел год с момента страшных событий в пиццерии Freddy Fazbear`s, и слухи о произошедшем уже превратились в местную легенду. Легенда стала настолько популярной, что в честь событий в городе планируется провести фестиваль.

«Умри, любовь моя»

В главных ролях — Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс.

Жизнь молодой пары Грейс и Джексона резко меняется после рождения ребенка и переезда в затерянный дом в горах Монтаны. Грейс сталкивается с экзистенциальным кризисом, перерастающим в психоз.

«Метод исключения»

Новая картина культового южнокорейского режиссера Пак Чхан-ука — это триллер с примесью драмы и комедии. Главную роль исполнил Ли Бён-хон, известный зрителю по «Игре в кальмара».

Четверть века проработав в бумажной промышленности, Ю Ман Су стал высококлассным специалистом. Он выкупил и отремонтировал принадлежавший отцу загородный дом и считает себя счастливым семьянином и состоявшимся человеком, поэтому сильным шоком для мужчины становится внезапное увольнение. Из-за кризиса в отрасли так и не найдя работу по специальности, через несколько месяцев Ман СУ сталкивается с перспективой потери дома и от отчаяния решает физически устранить конкурентов на должность в компании мечты — таких же безработных бедолаг с блестящими резюме.

«Мышиный переполох»

Дружная семья мышей предвкушает Рождество в своем большом загородном доме. Неожиданно к ним вторгаются незваные гости — люди! Упрямые мыши не готовы сдавать позиции и уступать дом. Хвостатые полны решительности прогнать двуногих захватчиков! Так кто же в доме настоящий хозяин?

«Эльф и украденное рождество»

Эльф Йо-йо с детства мечтал работать на заводе Санты по производству подарков. Но, реализовав свою мечту, он видит, что завод полностью автоматизирован, дух Рождества исчез, а сам Санта отошел от дел и скрывается неизвестно где. Когда злодейка Кибер Скрудж взламывает систему безопасности завода и угрожает сорвать праздник и уничтожить Санту, отважный эльф собирает команду друзей и отправляется на его поиски.