Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Ыстық ұя»

Драматический фильм казахстанского режиссера Дархана Карипова.

После нескольких лет работы в Корее, Галия возвращается в родное село — в родительский дом, который был построен на ее собственные средства. На новоселье собираются родственники, и поначалу кажется, что все рады ее возвращению. Однако за общим столом начинают раскрываться истинные намерения каждого по отношению к дому.

Братья Абай и Ермек, младшая сестра Алия и зять Шалкар — все начинают высказывать свое мнение о будущем этого дома. Постепенно наружу выходят скрытые конфликты, соперничество, обиды и старые недомолвки, что позволяет увидеть подлинную суть семейных отношений.

«Аватар: Путь воды (ре-релиз)»

Ре-релиз продолжения легендарного фильма Джеймса Кэмерона переносит зрителей обратно на планету Пандора, где Джейк Салли и Нейтири теперь воспитывают семью. Однако их мирная жизнь нарушается новой угрозой, и герои вынуждены покинуть дом, исследовать океанические просторы Пандоры и столкнуться с новыми кланами и испытаниями.

Фильм возвращается на большие экраны, давая возможность вновь погрузиться в зрелищный подводный мир, созданный с использованием новейших технологий визуальных эффектов.

«Керексiң»

Казахстанская драма, история Адилета и Айжан — обычной молодой супружеской пары. Их спокойную жизнь внезапно нарушает страшная новость: у Айжан обнаруживают рак на четвертой стадии, и врачи дают ей совсем немного времени. Адилету приходится взять на себя всю ответственность за семью — заботиться о полуторагодовалой Назик и шестилетней Инае, заменив детям и отца, и мать. Несмотря на тяжёлый диагноз, он принимает твердое решение — бороться до конца и сделать все возможное, чтобы спасти Айжан и подарить ей шанс на выздоровление.

«Мир в огне»

После сильнейшей солнечной вспышки, разрушившей восточное полушарие Земли, мир погрузился в хаос. В разгар этого безумия охотник за сокровищами решает совершить самое рискованное ограбление в своей жизни. Его цель — украсть «Мону Лизу», которая теперь спрятана в самом опасном месте на планете, а заодно попытаться спасти мир — если, конечно, ему это удастся.

«Наследство по-братски»

Два кузена, никогда ранее не встречавшиеся, вынуждены разобраться с семейными конфликтами, накопившимися за поколения, прежде чем начнется новый этап. Ирландец Киаран, выполняя последнюю волю отца, приглашает кузена Барри из Нью-Йорка в Ирландию. Барри, уставший от рутины, соглашается. Однако после теплого приема становится известно, что Барри унаследовал половину наследства отца Киарана, что быстро обостряет их

отношения.

«Дом ада. Спуск к дьяволу»

Ванесса начинает видеть жуткие сны, в которых призраки ведут ее в «Отель Абаддон» — проклятое место, известное как «Дом Ада». К девушке обращается журналистка, которая обнаруживает связь между этим отелем, поместьем Кармайклов и чередой загадочных смертей, происходивших на протяжении многих лет. Ванесса узнает, что давняя трагедия пробудила древнее зло, и теперь «Дом Ада» требует новых жертв. Ей предстоит разобраться, как остановить демона, прежде чем ее кошмары станут реальностью.