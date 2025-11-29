Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Зверополис 2»

Кролик-полицейский Джуди и лис Ник вновь объединяются, чтобы раскрыть масштабный заговор вокруг города животных. В новой истории они пойдут по следу загадочной рептилии, чье прибытие в Зверополис переворачивает жизнь города с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены работать под прикрытием в разных районах города.

«Bayguys»

В небольшом ауле жизнь течет спокойно, пока не появляются неизвестные преступники, начавшие красть скот у сельчан. На этом фоне трое друзей решают стать «супергероями» - в самодельных масках и с благими намерениями они хотят очистить село от алкоголя и помочь людям. Их наивный героизм сначала вызывает смех, потом восхищение, а вскоре - подозрение, ведь именно в то время в ауле происходят загадочные кражи. Теперь друзьям предстоит доказать, что они не виноваты, и превратиться из простых парней в настоящих защитников своего аула.

«Сожалею о тебе»

Романтическая драма об утрате, неверности, взрослении и подлинной любви. Морган и ее шестнадцатилетняя дочь Клара больше всего боятся быть похожими друг на друга. Морган опасается, что Клара повторит ошибки ее юности. Клара же — свободолюбивая и упрямая - идет своим путем. После личной трагедии их привычный мир рушится: в поисках утешения Морган сближается с давним другом, а Клара находит внимание местного сердцееда и хулигана.

«Стометровка»

Современная японская анимация, которая поднимает темы личностного роста и внутренних поисков. Тогаси - талантливый бегун, которому нет равных в спринте. Все меняется с появлением Комии - упорного новичка без техники, но с железной волей. Их дружба постепенно превращается в соперничество, и спустя годы они вновь встречаются на старте, чтобы выяснить, кто действительно быстрее.

«Астронавт»

Женщина-астронавт Сэм Уокер прибывает на Землю после своего первого космического путешествия. Ее находят в поврежденной капсуле в Атлантическом океане, после чего помещают под наблюдение из-за подозрений, что вместе с ней из космоса проникла внеземная жизнь.

«Джекпот»

Суперагент Сил и команда охотятся на мексиканский картель по обе стороны границы. Неожиданно в игру вступает третья сторона. Кто-то дерзко грабит склады картеля. За несколько дней исчезают миллионы долларов. Но деньги не исчезают бесследно. Неизвестный открывает в банке счет и начинает раздавать награбленное всем нуждающимся. Теперь его жизнь зависит от того, кто найдет его первым.