Кинопремьеры недели в Казахстане: «Пацаны», «Мой Хатико», «Панда из космоса» и «Отвязные псы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Насыщенное громкими премьерами лето подошло к концу, что позволит зрителю немного отвлечься от мира кино. Тем не менее, в сентябре есть на что посмотреть вместе с семьей или друзьями, передает МИА «Казинформ».



«Пацаны» – казахстанская криминальная драма режиссера Абделя Фифтибаева. Слоган «Этому району нужен новый герой».

В новой работе режиссер вдохновлялся реальной и очень близкой историей своего брата. События «Пацанов» происходят в Алматы 2008 года, где компания совсем не похожих друг на друга парней попадает в серьезные неприятности.

В главных ролях Ерлан Али, Толегенов Дидар, Динмухамед Ахмет, Дина Тасбулатова, Дамели Тастанбекова и Темирлан Кадыр. Оператором выступает Едыге Несыпбеков, художник-постановщик Ермек Утегенов.

Фильм получил хорошие отзывы критиков на фестивале в Германии. Особенно отметили независимый характер фильма, которую смогла отразить съемочная команда и актеры.

«Мой Хатико» – китайская мелодрама по известной многим истории преданности пса. Слоган: «Каждому нужен верный друг». Режиссёр: Сюй Ан. IMDb: 7.2.

Китайский ремейк поможет вспомнить трогательную историю верности Хатико. Нынешний фильм начинается с того, что профессор Чэнь (Фэн Сяоган) подбирает за городом грязного щенка. Главный герой приносит собаку в дом, обещая своей строгой жене найти другого хозяина для питомца. Несмотря на нелюбовь жены к собакам, профессор с трепетом ухаживает за щенком и оставляет его.

Сценаристы: Чжан Ханьсы, Сюй Ан, Ли Лянвэнь, Ли Линь. В ролях: Фэн Сяоган, Джоан Чэнь, Хуан Сюн, Да Хуан, Бай Цзюйган, Эпонин Хуан и другие.

Мировая премьера фильма состоялась в марте этого года. За этот период «Мой Хатико» успел получить победу в номинациях «Ремейк года» Weibo Awards Ceremony и «Лучший адаптированный сценарий» Golden Screenwriters' Night.

«Отвязные бродяги» – мультипликационный фильм для взрослых. Режиссер Джош Гринбаум. Производство: США. IMDb: 6.4.

Сюжет «Отвязных бродяг» начинается с наивного пса Реджи, который всю жизнь не видел грубости и ненависть своего хозяина. Реджи оказывается брошенным в парке, и другие бродячие псы объясняют ему что произошло. Главный герой наполняется злобой и вместе со стаей собак решает отомстить.

Фильм обещает много юмора и собачий взгляд на человека. Фильм собрал неоднозначные отзывы, некоторым незамысловатый юмор помогает увидеть всю душевность происходящего.

Актеры в озвучке оригинальной картины: Уилл Феррелл, Джейми Фокс, Уилл Форте, Айла Фишер, Рэндалл Парк и другие.

«Панда из космоса» - ещё одна китайская премьера на этой неделе. Это яркий фильм режиссёра Чэнь Сычэн в жанрах комедия и фантастика. Слоган: «Инопланетяне бывают разные». IMDb: 4.3.

В фильме главный герой – 13-летний мальчик учится отстаивать свои желания в спорах с отцом. Обрести уверенность и найти компромисс ему помогает друг инопланетянин в виде плюшевой панды. Вдруг панда оказывается в опасности, ведь на него открыли охоту злодеи.

Фильм наполнен красками, добром и юмором, помимо этого он раскрывает тему взаимопонимания между людьми. Российские критики сравнивают панду с «чебурашкой» за его внешнюю миловидность.

В Китае премьера состоялась в прошлом году, поэтому кинокартина уже успела собрать номинации Golden Rooster Awards и награду «Специальный приз жюри» Golden Crane Award.