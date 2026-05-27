Кинолекторий ТРК Президента прошел в Таразе

Приезд команды Центра документального кино — собственной продакшн-базы ТРК Президента — вызвал большой интерес у местных жителей.

От имени жителей региона создателей документалистики поблагодарила заместитель акима Жамбылской области Айжан Есмагамбетова. Она отметила, что подобные показы дают возможность увидеть не просто качественные документальные работы, а истории, через которые по-новому раскрываются события, происходящие в стране.

— Документальное кино сегодня становится важной частью нашей общественной памяти. Через них мы видим не сухую хронику, а живые человеческие истории, судьбы людей и большие процессы, которые стоят за ними. Для жителей Тараза — это была хорошая возможность увидеть разные по настроению, но одинаково содержательные картины — «Aral», «Қуатты серіктес», «Travel Kazakhstan» и «Человек с острова Кулалы, — сказала она.

Одной из самых камерных и эмоциональных работ стал фильм «Человек с острова Кулалы». Картина рассказывает о начальнике труднодоступной метеостанции Петре Лупенкове — человеке, который долгие годы живет вдали от привычного городского комфорта и остается верен своему делу.

— Это очень тихое, но при этом сильное кино. В нем нет громких слов, зато есть человек, на которого невозможно смотреть равнодушно. Каспийское море в кадре поражает своей суровой красотой, но главное здесь все-таки не пейзажи, а судьба героя. Смотришь на дядю Петю и понимаешь, что перед тобой человек огромной внутренней силы. Он живет в изоляции большую часть своей жизни, существует в непростых условиях, но при этом сохраняет доброту, спокойствие и готовность помогать другим. Такие фильмы заставляют остановиться и задуматься о том, что на самом деле важно, — поделился мнением житель Тараза Адал Айткали.

Если «Человек с острова Кулалы» погружает зрителя в тишину и одиночество, то «Travel Kazakhstan» работает совсем иначе — через движение, цвет и ощущение дороги. Эта лента раскрывает туристический потенциал страны, развитию которого Глава государства уделяет сегодня большое внимание.

— Было интересно увидеть Казахстан не привычным взглядом, а глазами людей, которые открывают его для себя впервые. В фильме много красивых мест, живой энергии, движения. Отдельно удивило появление известных блогеров — необычный ход для документального кино. Внимание к деталям и многообразие мнений помогут привлечь к проекту молодую аудиторию, мне кажется, что авторы смогли показать, что документалистика тоже может быть современной и зрелищной, — отметила зрительница Анастасия Рожкова.

В программу вошли несколько картин Центра документального кино ТРК Президента. Одной из них стала лента «Aral» — история о старом рыбаке Кунтугане Тургынбаеве, чья жизнь неразрывно связана с Аральским морем и рыболовным промыслом. Благодаря поддержке нашего Президента Арал постепенно восстанавливается.

Еще одним интересным поворотом программы и сломом эмоционального фона стал фильм «Қуатты серіктес», посвященный официальному визиту Президента Касым-Жомарта Токаева в Японию в декабре 2025 года. На первый взгляд, такая тема может показаться сугубо протокольной. Однако авторы постарались показать не только переговоры и официальные встречи, но и то, что стоит за ними — технологические и энергетические проекты, инфраструктурные решения, образовательные инициативы и новые возможности для казахстанских вузов.

— Интересно было увидеть международную повестку в таком формате — не просто через официальные встречи, а как цельную историю поездки. Тема сама по себе ведь непростая. Дипломатия, соглашения, экономические проекты — все это обычно сложно удерживает внимание зрителя. Но авторам удалось объяснить ее понятно и достаточно динамично. Примечательно, что обычно документалистика оставляет открытую концовку, заставляет задуматься, но тут можно найти простой и понятный посыл. Фильм показывает, что за крупными договоренностями стоят не только протокол и красивые кадры, но и тяжелая работа, — отметил житель города Адал Айткали.

Так разные по темпу и настроению фильмы сложились в одну общую картину. В ней есть и история Арала, и судьба человека на отдаленном острове, и туристический образ Казахстана, и внешнеполитическая повестка. Именно за счет такого сочетания кинолекторий воспринимается не как набор отдельных показов, а как разговор о стране — ее памяти, людях, возможностях и будущем.

После Тараза кинолекторий продолжит маршрут по другим регионам страны. Показы пройдут в Актау, Атырау, Уральске, Актобе, Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре, Петропавловске, Костанае, Жезказгане, Караганде, Кокшетау, Талдыкоргане и Конаеве. Завершится проект 25 сентября в Алматы.

Показы организованы в региональных кинотеатрах при поддержке областных акиматов, в связи с чем для всех зрителей вход свободный.

Напомним, кинолекторий Телерадиокомплекса Президента «От хроники — к будущему» стартовал 21 мая в Астане. Все картины созданы Центром документального кино — собственной продакшн-базой ТРК Президента. Автор сценария — Нурлан Кабдай, режиссеры — Зухраб Отаров и Даулет Ауельбеков.

Республиканский кинолекторий «От хроники к будущему» направлен на популяризацию документального кино, которое рассказывает о современной истории Казахстана, продолжая миссию ТРК Президента по созданию визуальной летописи нашей страны, отражая в кадре все значимые события в жизни общества и государства.