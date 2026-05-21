Кинолекторий ТРК Президента «От хроники к будущему» запущен в Астане

Масштабный просветительский проект, реализуемый в рамках 30-летия Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, становится площадкой, где массовая культура обретает образовательное измерение. Президент Касым-Жомарт Токаев отмечает: «Кино и искусство становятся инструментом, который позволяет нашей культуре быть заметным на мировой арене и вызывать гордость за нашу страну».

Премьерный показ документального фильма «ARAL» состоялся на площадке столичного кинотеатра Kinopark. Это фильм-портрет о Кунтугане Тургынбаеве, который всю жизнь занимается рыбным промыслом в Аральском море. Кинолента создана Центром документального кино — собственной продакшн-базой ТРК Президента.

— Название нашего кинолектория «От хроники к будущему» — неслучайно. Хроника — это то, что уже произошло, то, что зафиксировано камерой и сохранено в кадре. Центр документального кино продолжает вести летопись независимого Казахстана. Кинолекторий — это не только показы фильмов, но и живой диалог. Нас ждут встречи с авторами, обсуждения и дискуссии о том, каким мы видим Казахстан завтра, — с приветственным словом к зрителям обратился директор Центра документального кино Акылбек Шальжанов.

Документальный фильм «ARAL» вызвал живой интерес у зрителей. После показа состоялась встреча с творческой командой: режиссерами-постановщиками, автором сценария, продюсером, режиссером монтажа.

— Творческая группа документального фильма очень удачно выбрала Арал в качестве главного объекта, а аксакала Кунтугана — в качестве главного героя. Если предыдущие фильмы об Аральском море показывали исключительно трагедию, то в этой картине через образ главного героя зрителям словно дается надежда на возвращение моря. Поздравляю творческий коллектив Центра документального кино Телерадиокомплекса Президента с выходом в свет столь глубокого и содержательного произведения, — подчеркнул советник Президента Республики Казахстан, общественный деятель Б. Омаров.

Неожиданным и трогательным моментом вечера стало присутствие в зале главного героя фильма — рыбака Кунтугана Тургынбаева, который вместе со зрителями впервые увидел киноленту на большом экране. Кунтуган Тургынбаев специально приехал на премьеру из села Каратерень Аральского района, чтобы лично поделиться своей историей. Его искренние слова придали встрече особую глубину и эмоциональную силу, вызвав неподдельный отклик у зрителей.

— Я всю жизнь прожил рядом с Аралом. Море — это наше прошлое, настоящее и будущее. И сегодня очень важно, что о нем снова говорят. Хочу от имени своих земляков сердечно поблагодарить нашего Президента Касым-Жомарта Токаева. Народ никогда не забудет его искренней заботы об Арале и людях, живущих здесь. Мы все признательны и создателям фильма. Для меня большая честь быть здесь и видеть, что Арал не забыт, — сказал Кунтуган Тургынбаев.

Сегодня судьба Арала — не только личная боль старого рыбака Кунтугана Тургынбаева, но и тема международной политики. По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева страны региона активизировали работу Международного фонда спасения Арала, координируется реализация совместных проектов по восстановлению моря.

Сейчас объем воды на севере Арала увеличивается. Уловы растут. В селах налаживается жизнь. Регион возвращается на карту мира, как территория жизни и перспектив.

Напомним, Республиканский кинолекторий ТРК Президента РК охватит 20 городов Казахстана. После Астаны показы пройдут в Шымкенте, Кызылорде, Туркестане, Таразе, Актау, Атырау, Уральске, Актобе, Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре, Петропавловске, Костанае, Жезказгане, Караганде, Кокшетау, Талдыкоргане и Конаеве. Финальный показ запланирован на 25 сентября в Алматы.

Кинолекторий познакомит зрителей с лучшими авторскими документальными фильмами ТРК Президента. Показы пройдут на площадках региональных кинотеатров при поддержке областных акиматов. Вход для зрителей свободный.

График показов и программы кинолектория будут публиковаться на официальных ресурсах ТРК Президента и партнерских площадках. Зрители смогут заранее ознакомиться с расписанием и присоединиться к просмотрам в своих городах.

Республиканский кинолекторий «От хроники к будущему» направлен на популяризацию документального кино, которое рассказывает о современной истории Казахстана, продолжая миссию ТРК Президента по созданию визуальной летописи нашей страны, отражая в кадре все значимые события в жизни общества и государства.