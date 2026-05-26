Кинолекторий ТРК Президента прошел в Шымкенте

Просветительский проект ТРК Президента «От хроники к будущему», начавшийся 21 мая в Астане, после показа в Кызылорде и Туркестане продолжился в Шымкенте.

Местным зрителям представлена документальная картина «Aral», главный герой которой Кунтуган Турганбаев — старый рыбак, всю жизнь занимавшийся рыболовным промыслом.

— Вода начала уходить еще в 60-х годах прошлого века, а сейчас благодаря поддержке нашего Президента море постепенно возвращается, — говорит Кунтуган-ага.

С большим интересом жители Шымкента восприняли картину «Қуатты серіктес» («Сильный партнер»), которая рассказывает об официальном визите Главы государства в Японию. Лента показывает не только дипломатические встречи, но и более широкий контекст сотрудничества — от экономических проектов в энергетике и инфраструктуре до культурных и образовательных инициатив, включая открытие новых возможностей для университетов и творческих обменов.

— Работа по восстановлению Арала является важным направлением государственной политики. Этот фильм показывает масштаб проблемы и пути ее решения, становясь для молодого поколения серьезным уроком и примером ответственности за будущее страны, — отметил заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек

Документальная лента о визите Главы государства в Японию, по его мнению, раскрывает внешнеполитическое направление государственной политики.

— Вместе эти фильмы формируют целостное представление о том, как страна одновременно решает внутренние вызовы и открывает новые горизонты международного взаимодействия, — сказал Сарсен Куранбек.

После показа своими впечатлениями поделились и зрители.

По мнению представителя военного колледжа имени С. Рахимова Гульмиры Оспановой, через такие документальные картины начинаешь глубже понимать историю страны и проблемы, которые волнуют народ.

— Этот проект показывает, какая большая работа ведется для развития экономики страны и укрепления международных связей. Мы стали свидетелями неустанного труда нашего Президента, его взвешенной политики, вклада в развитие экономики нашей страны, — отметила она.

Как отметил председатель Республиканского общественного объединения ветеранов и инвалидов Карабаха по городу Шымкент Мурат Аманбаев, такие проекты имеют огромное значение для воспитания молодежи.

— Сегодня мы посмотрели фильмы о судьбе Арала и официальном визите Президента Казахстана в Японию. Это очень серьезные работы. Судьба Арала — это судьба всей страны и нашего народа. Во втором фильме мы увидели огромную работу Главы государства, его дальновидную политику и вклад в развитие экономики страны. Мы стали свидетелями того, какой большой труд стоит за укреплением международного сотрудничества и продвижением интересов Казахстана на мировой арене, — рассказал ветеран.

Также зрители Шымкента увидели документальные фильмы «Серт» и «Travel Kazakhstan». Фильм «Серт» знакомит зрителей с тем, как Казахстан преодолевал последствия разрушительных паводков весной 2024 года. Под личным контролем Главы государства в короткие сроки ликвидирован ущерб, который нанесла стихия: построены новые дома, восстановлена инфраструктура, люди вернулись на обжитые места.

Положительные отзывы зрителей нашла и картина «Travel Kazakhstan», которая рассказывает о туристическом потенциале страны. Аудитория по-новому увидела прекрасные пейзажи, вдохновляющие ландшафты и исторические места Казахстана.

Напомним, республиканский кинолекторий «От хроники к будущему» направлен на популяризацию документального кино, которое рассказывает о современной истории Казахстана. В кадре — все значимые события в жизни общества и государства. Масштабный просветительский проект реализуется в рамках 30-летия ТРК Президента РК.

Фильмы созданы Центром документального кино — собственной продакшн-базой ТРК Президента. Автор сценария — Нурлан Кабдай, режиссеры — Зухраб Отаров и Даулет Ауельбеков.

Показы продолжатся в городах Тараз, Актау, Атырау, Уральск, Актобе, Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар, Петропавловск, Костанай, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Талдыкорган и Конаев.

Заключительный показ состоится 25 сентября в Алматы.

Показы проходят при поддержке областных акиматов в региональных кинотеатрах. Вход для зрителей свободный.

