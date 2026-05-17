Кинолекторий ТРК Президента: от хроники к будущему

Показ свыше 30 авторских документальных фильмов ТРК Президента пройдет в 20 городах страны. Масштабный просветительский проект охватит все областные центры и завершится 25 сентября в Алматы.

Кинолекторий призван познакомить зрителей с ключевыми документальными проектами Центра документального кино — собственной продакшн — базы ТРК Президента. Фильмы рассказывают о деятельности Главы государства, современной истории Казахстана, развитии регионов. В программу показа вошли более трех десятков лент разных форматов — от классических документальных фильмов до современных короткометражных и вертикальных.

Через документальные фильмы будет показана живая летопись нашей страны: от масштабных реформ и перемен до историй простых людей. Маршрут кинолектория от Астаны до Алматы с заходами во все областные центры превращает проект в продвижение государственной повестки в культурно-образовательной сфере.

Показы пройдут на площадках региональных кинотеатров, что позволит сделать доступ к качественному документальному контенту максимальным для местных жителей. Демонстрация фильмов будет сопровождаться встречами с творческой командой Центра документального кино, обсуждениями и лекциями для молодежи.

Кинолекторий реализуется в партнерстве с областными акиматами, вход на показ фильмов будет свободным для широкой аудитории. График показов и программы кинолектория будет публиковаться на официальных ресурсах ТРК Президента.