Кинофестиваль BAIQONYR пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 6 по 10 сентября в Алматы пройдет VIII международный кинофестиваль BAIQONYR, главной миссией которого является поддержка молодых талантливых кинематографистов. Об этом передает МИА «Казинформ».

Лауреатами BAIQONYR в разные годы становились 85 кинематографистов из Казахстана и других стран: от Тбилиси до Якутска, от Ташкента до Лиссабона. О росте престижа фестиваля говорит и тот факт, что на состоявшейся в этом году церемонии награждения победителей национальной премии Ассоциации кинокритиков Казахстана президент BAIQONYR Ануар Кенжебаев был удостоен специального приза «За вклад в фестивальное движение». Уникальность фестиваля заключается также в том, что все эти годы кинофестиваль проводился и проводится без государственной финансовой поддержки.

6 сентября фестиваль откроется фильмом «Братья» Дархана Тулегенова. Это полнометражный дебют режиссера, который начинал свой творческий путь именно с «Байконура». Картина уже отметилась несколькими наградами на зарубежных фестивалях, самая важная из них – спецприз жюри престижного кинофестиваля Oldenburg International Film Festival в Германии. Выход в прокат ленты ожидается осенью этого года.

«Кроме фильма-открытия «Братья» Дархана Тулегенова у нас также будет внеконкурсный показ фильма «Тропа» Михаила Кулунакова. Оба режиссера участвовали в наших конкурсах короткометражных фильмов. Теперь вернулись к нам со своими полнометражными дебютами. Я думаю, это очень символично», - говорит программный директор кинофестиваля BAIQONYR Ержан Жумабеков.

Одной из особенностей этого года станет то, что в рамках BAIQONYR пройдет отдельный фестиваль анимационного кино – ALMATY ANIMATION FESTIVAL.

Общая конкурсная программа, которую зрители увидят в киноцентре «АРМАН», выглядит так:

- Фестиваль BAIQONYR, включающий международный конкурс игрового и документального короткометражного кино (18 фильмов из 6 стран) и Национальный конкурс игрового и документального короткометражного кино (20 фильмов);

- Фестиваль ALMATY ANIMATION FESTIVAL, включающий основной конкурс (21 фильм, 4 страны, а также фильм совместного производства России, Франции и Канады) и Международный конкурс студенческих анимационных фильмов (23 работы).

Не менее насыщенной ожидается и внеконкурсная программа. В рамках кинофестиваля пройдет II Форум киноведов и критиков стран СНГ, в работе которого примут участие более 20 специалистов из разных стран. Широко представлена образовательная программа: лекции известных мастеров, круглые столы по актуальным проблемам киноиндустрии, презентации новых проектов.

Важным событием внеконкурсной программы станет День корейского анимационного кино, который состоится 8 сентября. Проводится он в рамках большого спецпроекта корейско-казахской анимации. Партнером с корейской стороны выступает Международный фестиваль анимации в Пучхоне (BIAF).

На мероприятие из Южной Кореи прилетят режиссеры-аниматоры Ли Сон Ган и Им Черин. Они представят свои работы и ответят на вопросы зрителей. Кроме того, Им Черин прочитает лекцию, а Ли Сон Ган проведет мастер-класс для молодых казахстанских авторов.

Вместе с кинематографистами приедет и восходящая звезда K-pop музыки Пэк А Ён, которая в одном из фильмов озвучивала главную героиню. Поклонников жанра K-pop ждет большой сюрприз – они смогут услышать две песни в живом исполнении Пэк А Ён.