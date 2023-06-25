Кино, гала-концерты и опера «Абай»: Дни культуры Казахстана прошли в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В рамках Дней культуры Казахстана в Узбекистане на сцене Большого театра им. Алишера Навои в Ташкенте прошел показ оперы «Абай». С культовой постановкой выступил Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Показ оперы стал торжественным закрытием серии мероприятий, которые начались 20 июня. Постановку посетил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов. Он поприветствовал собравшихся в зале зрителей и поблагодарил узбекскую сторону за помощь в организации Дней культуры Казахстана.

«В течение нескольких дней в крупнейших городах Узбекистана проходили показы казахстанских фильмов, гала-концерты наших артистов и другие мероприятия. Завершает Дни культуры Казахстана показ оперы «Абай». Абай Кунанбайулы — достояние не только казахского народа, но и всего мира. Человек, который всегда призывал любить других, не взирая на различия. Следуя этим принципам, мы работаем над укреплением отношений с нашими узбекскими друзьями, поэтому такие культурные мероприятия будут проходить и дальше. Отдельное спасибо Министерству культуры и туризма Республики Узбекистан за поддержку и помощь в организации», — подчеркнул министр культуры и спорта РК.

После окончания показа Асхат Оралов поднялся на сцену и поблагодарили актеров за выступление.

В рамках рабочей поездки в Узбекистан министр также посетил ряд историко-культурных памятников Ташкента. Это Мавзолей Толе Би и мечеть Хаст-Имам, где хранится древнейшая в мире рукопись Священного Корана.

Кроме этого, Асхат Оралов провел двустороннюю встречу со своим узбекским коллегой Озодбеком Назарбековым, где обсуждалось дальнейшее сотрудничество двух стран в сферах культуры и туризма.

Четырехдневная программа Дней культуры Казахстана в Узбекистане была очень насыщенной. 20 июня в ташкентском Дворце искусств «Туркистон» состоялся гала-концерт артистов ГКО «Казахконцерт» им. Розы Баглановой. На сцену вышли Заслуженные деятели Казахстана Салтанат Ахметова и Алишер Каримов, лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Рухия Байдукенова, лауреаты республиканских и международных конкурсов Динисламбек Жайлаубай, Салтанат Мендыгалиева, Дидар Абдухалык, артисты ансамбля GULDER и этно-фольклорного ансамбля TURAN.

Гала-концерты прошли и в других городах Узбекистана. 22 июня состоялось выступление в Самаркандском областном музыкально-драматическом театре, а 23 июня – в концертном зале Центра молодежи в Бухаре.

В кинотеатре «Алишер Навои» в городе Ташкенте с 20-го по 23 июня проходили Дни казахстанского кино. В программу вошли картины «Мукагали» (режиссер Болат Калымбетов), «Дос-Мукасан» (режиссер Айдын Сахаман), «Паралимпиец» (режиссер Алдияр Байракымов), «На старте» (режиссер Ернар Нургалиев), «Лето 1941-го» (режиссер Бекболат Шекеров), отреставрированная лента «Султан Бейбарс» (режиссер Болат Мансуров) и анимационные фильмы «Младшая дочь», «Колыбельная», «Дерево Амен-ага».

На этом культурные мероприятия с участием казахстанских артистов не заканчиваются. Например, в этом году в Республике Узбекистан запланированы гастроли Мангистауской областной филармонии им. М. Оскинбаева.