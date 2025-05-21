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    15:15, 21 Май 2025 | GMT +5

    Кино без насилия и искажений: в Казахстане предложили фильтровать контент до выхода на экран

    Министерство культуры и информации РК предлагает законодательно закрепить полномочия по предварительному просмотру фильмов до выдачи прокатного удостоверения. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос агентства Kazinform.

    кино
    Фото: pexels.com

    — В рамках поручения Президента, данного на Национальном курултае 2025 года, министерство ведёт работу по усилению законодательства в части регулирования выхода фильмов в широкий прокат. В частности, рассматривается внесение поправок в Закон «О кинематографии», которые будут регулировать оценку качества кинопродукции, мониторинг содержания, введение официального полномочия на предварительный просмотр фильмов до их проката, создание специальной экспертной комиссии, а также требование, чтобы версия, представляемая на просмотр, полностью соответствовала прокатной, — говорится в сообщении министерства.

    Как пояснили специалисты ведомства, все фильмы, предназначенные для показа в кинотеатрах Казахстана, будут проходить оценку по ряду критериев.

    — Планируется ввести механизм проверки содержания фильмов на соответствие установленным стандартам, нормативам и требованиям законодательства. В частности, оценка необходима для выявления и недопущения нарушений в части защиты детей от вредной информации, а также для выявления пропаганды насилия, экстремизма, расовой и национальной нетерпимости, нарушений общественной морали и нравственности. Усиление законодательства также позволит фильтровать контент с точки зрения идеологических, языковых и национальных ориентиров, способствовать снижению искажений казахского языка в кино, — отметили в министерстве.

    Напомним, что в Казахстане теперь будет ужесточен контроль над фильмами, выходящими в прокат. В прошлом году Министерство культуры и информации РК внесло ряд изменений в правила признания фильма национальным и выдачи свидетельства национального фильма.

    Теги:
    Фильмы Минкультуры и информации Новости кино Казахское кино Кинотеатры
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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