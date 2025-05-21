Кино без насилия и искажений: в Казахстане предложили фильтровать контент до выхода на экран

— В рамках поручения Президента, данного на Национальном курултае 2025 года, министерство ведёт работу по усилению законодательства в части регулирования выхода фильмов в широкий прокат. В частности, рассматривается внесение поправок в Закон «О кинематографии», которые будут регулировать оценку качества кинопродукции, мониторинг содержания, введение официального полномочия на предварительный просмотр фильмов до их проката, создание специальной экспертной комиссии, а также требование, чтобы версия, представляемая на просмотр, полностью соответствовала прокатной, — говорится в сообщении министерства.

Как пояснили специалисты ведомства, все фильмы, предназначенные для показа в кинотеатрах Казахстана, будут проходить оценку по ряду критериев.

— Планируется ввести механизм проверки содержания фильмов на соответствие установленным стандартам, нормативам и требованиям законодательства. В частности, оценка необходима для выявления и недопущения нарушений в части защиты детей от вредной информации, а также для выявления пропаганды насилия, экстремизма, расовой и национальной нетерпимости, нарушений общественной морали и нравственности. Усиление законодательства также позволит фильтровать контент с точки зрения идеологических, языковых и национальных ориентиров, способствовать снижению искажений казахского языка в кино, — отметили в министерстве.

Напомним, что в Казахстане теперь будет ужесточен контроль над фильмами, выходящими в прокат. В прошлом году Министерство культуры и информации РК внесло ряд изменений в правила признания фильма национальным и выдачи свидетельства национального фильма.