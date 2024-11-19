Ким Чен Ын призвал обеспечить полную готовность к войне – ЦТАК

По словам Ким Чен Ына, действия США и Южной Кореи «создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове».

Северокорейский лидер заявил, что регион стал «самой горячей точкой в мире».

По его мнению, это является причиной подготовки государства «к настоящей войне, которая может разразиться в регионе».

Утром 18 ноября КНДР запустила около 40 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи после трехнедельного перерыва. Об этом сообщило ранее информагентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

Согласно сообщению, около половины из них упали в районе Сеула и центральной провинции Кёнгидо.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал усилить ядерный потенциал страны.