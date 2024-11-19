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    04:05, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Ким Чен Ын призвал обеспечить полную готовность к войне – ЦТАК

    Об этом лидер КНДР заявил на слете командиров и политических руководителей Корейской народной армии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ЦТАК.

    Ким Чен Ын
    Фото: Yonhap

    По словам Ким Чен Ына, действия США и Южной Кореи «создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове».

    Северокорейский лидер заявил, что регион стал «самой горячей точкой в мире».

    По его мнению, это является причиной подготовки государства «к настоящей войне, которая может разразиться в регионе».

    Утром 18 ноября КНДР запустила около 40 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи после трехнедельного перерыва. Об этом сообщило ранее информагентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

    Согласно сообщению, около половины из них упали в районе Сеула и центральной провинции Кёнгидо.

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал усилить ядерный потенциал страны.

     

    Теги:
    Южная Корея Северная Корея Мировые новости
    Рабига Нурбай
    Рабига Нурбай
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