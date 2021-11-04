Километровые пробки в Алматинской области объяснили в «КазАвтоЖол»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Огромные пробки образовались на трассе Алматинской области и при въезде в Алматы под утро 4 ноября из-за снегопада и гололеда. Видео распространялось в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Водители в соцсетях сообщили, что в 3 часа ночи наблюдались пробки в районе рынка «Алтын Орды» и на трассе Алматы-Бишкек.

«Километровые пробки, гололед стоим без движении», - сообщали очевидцы.

Кроме того, были видео, где на трассе Алматы-Талдыкорган водители катаются по бетонке.

В департаменте полиции Алматинской области ответили, что автомобильный затор образовался из-за гололедицы. Кроме того, сообщалось, что многие автолюбители еще ездят на летних шинах, что послужило затруднению движения на данном участке.

В национальной компании «КазАвтоЖол» подчеркнули, что участок автодороги Алматы-Бишкек с 15 до 21 км находится на капитальном ремонте и реконструкции. С 21 км до 63 км ведется средний ремонт. Дорожная разметка нанесена, все необходимые дорожные знаки для зимнего содержания установлены.

«В ночь с 3 на 4 ноября 2021 года после дождя с резким похолоданием температуры до минус 10 градусов прошел обильный снегопад. Для очистки и подсыпки проезжей части дороги выехала дорожная техника подрядных организаций. Как известно на 21 км ведется строительство путепровода автомобильной дороги БАКАД, где устроен объезд с южной (горной) стороны с естественным подъемом протяженностью около 1 км. В результате, для проезда данного участка транспортные средства притормаживают и проезжают со скоростью не более 10-15 км/час, что естественно при снегопаде и наличии летней резины у большинства автомашин. Подобные случаи происходят и в сухую погоду. Пробка (затор) по автодороге Алматы-Бишкек образовалась в результате медленного движения автотранспортных средств и наличия после объезда светофорного объекта. На данном участке работали 4 единицы КДМ и 2 единицы погрузчика подрядных организаций ТОО «Ремдорстрой», ТОО «Жол», и БАКАДа», - уточнили в нацкомпании.

Сообщается, что по автодороге Алматы-Капшагай на участке платности образовавшийся гололед был устранен в течение одного часа силами ДЭУ-15 ТОО «Казазавтодор». На очистке и подсыпке было задействовано две единицы КДМ и погрузчик.

Отметим, выпадение снега в Алматы началось с вечера 3 ноября. По состоянию на 8:00 часов утра в городе выпало 8 см снега, в предгорных районах -10 см, горных - 15 см.