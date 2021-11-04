Километровые пробки образовались на въезде в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появились видео километровых пробок на въезде в Алматы. Транспортный коллапс также наблюдался на трассе в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Итак, 2:00 ночи, пробки в сторону «Алтын Орды»…. Стоим без движении…», - говорится в одном посте в Instagram .

В соцсетях также распространялись кадры с пробками на трассе в Алматинской области.

«Время 3:00 ночи, трасса Алматы-Бишкек, километровые пробки, гололед, стоим без движении», - сообщил очевидец.

Кроме того, были видео, где на трассе Алматы-Талдыкорган водители катаются по бетонке….

«Также по городу на подъемах и спусках сильный гололед. Утром, кто на летних, советуем не выезжать! Передайте близким», - советуют пользователи Сети.

Между тем, в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что автомобильный затор по трассе Алматы-Бишкек при въезде в город Алматы образовался из-за гололедицы.

«Стоит отметить, что многие автолюбители еще ездят на летних шинах, что послужило затруднению движения на данном участке. В этой связи, рекомендуем всем автовладельцам в связи с погодными условиями, в обязательном порядке заменить шины на зимние, и соблюдать правила дорожного движения», - уточнили в департаменте полиции области.

Отметим, выпадение снега в Алматы началось с вечера 3 ноября. По состоянию на 8:00 часов утра в городе выпало 8 см снега, в предгорных районах - 10 см, горных - 15 см.