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    12:45, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Километровые пробки образовались на въезде в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появились видео километровых пробок на въезде в Алматы. Транспортный коллапс также наблюдался на трассе в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Итак, 2:00 ночи, пробки в сторону «Алтын Орды»…. Стоим без движении…», - говорится в одном посте в Instagram .

    В соцсетях также распространялись кадры с пробками на трассе в Алматинской области.

    «Время 3:00 ночи, трасса Алматы-Бишкек, километровые пробки, гололед, стоим без движении», - сообщил очевидец.

    Кроме того, были видео, где на трассе Алматы-Талдыкорган водители катаются по бетонке….

    «Также по городу на подъемах и спусках сильный гололед. Утром, кто на летних, советуем не выезжать! Передайте близким», - советуют пользователи Сети.

    Между тем, в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что автомобильный затор по трассе Алматы-Бишкек при въезде в город Алматы образовался из-за гололедицы.

    «Стоит отметить, что многие автолюбители еще ездят на летних шинах, что послужило затруднению движения на данном участке. В этой связи, рекомендуем всем автовладельцам в связи с погодными условиями, в обязательном порядке заменить шины на зимние, и соблюдать правила дорожного движения», - уточнили в департаменте полиции области.

    Отметим, выпадение снега в Алматы началось с вечера 3 ноября. По состоянию на 8:00 часов утра в городе выпало 8 см снега, в предгорных районах - 10 см, горных - 15 см.

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    Транспорт Алматы
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