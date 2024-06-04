Килиан Мбаппе официально стал игроком мадридского «Реала»
Мадридский «Реал» подтвердил, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с клубом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Слухи о том, что француз перейдет в «Реал», ходили уже давно, по некоторым сообщениям, он достиг согласия о переходе еще в феврале, и после завершения его контракта с ПСЖ 30 мая контракт в качестве свободного агента с мадридским клубом считали неизбежным. Однако теперь он официально подтвержден.
25-летний Мбаппе будет зарабатывать 15 млн евро за сезон, кроме того, в течение пяти лет ему выплатят в качестве бонуса еще 150 млн евро. Он также получит часть прибыли от прав на его имидж.
- Никому не понять, как я сейчас рад и взволнован! — заявил футболист. — Моя мечта сбылась. Я так рад, что теперь играю в клубе моей мечты.
В воскресенье «Реал» одержал победу в финале Лиги чемпионов, мадридский клуб стал в этом сезоне и чемпионом Испании, проиграв в чемпионате лишь один матч.
Так что ближайшее будущее этой команды под руководством главного тренера Карло Анчелотти выглядит вполне радужно, учитывая, что в «Реале» формируется новая плеяда молодых «галактикос»: помимо Мбаппе, это Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго и еще один новичок клуба Эндрик.
34-летний Тони Кроос сыграл в воскресенье свой последний матч за клуб, а 38-летний хорват Лука Модрич продлил свой контракт с клубом на один год.
Голы и трофеи
Мбаппе стал самым результативным игроком в истории ПСЖ, забив 256 голов, играя за клуб после перехода в 2017 году из «Монако».
В прошлом сезоне он забил 44 гола в 48 матчах чемпионата Франции и стал лучшим бомбардиром французского высшего дивизиона — также, впрочем, как и в пяти предыдущих чемпионатах.
Он выиграл семь титулов Лиги 1 — первый из них с «Монако», остальные шесть с ПСЖ — и четыре раза выигрывал Кубок Франции.
Француз получил «Золотую бутсу» на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где Франция проиграла Аргентине по пенальти в финале.
Однако один трофей все эти годы ускользал от одного из лучших форвардов мира: Мбаппе ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. Теперь он надеется сделать это в составе мадридского «Реала».
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским футбольным клубом «Реал».