Килиан Мбаппе официально стал игроком мадридского «Реала»

Мадридский «Реал» подтвердил, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с клубом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Слухи о том, что француз перейдет в «Реал», ходили уже давно, по некоторым сообщениям, он достиг согласия о переходе еще в феврале, и после завершения его контракта с ПСЖ 30 мая контракт в качестве свободного агента с мадридским клубом считали неизбежным. Однако теперь он официально подтвержден.

25-летний Мбаппе будет зарабатывать 15 млн евро за сезон, кроме того, в течение пяти лет ему выплатят в качестве бонуса еще 150 млн евро. Он также получит часть прибыли от прав на его имидж.

- Никому не понять, как я сейчас рад и взволнован! — заявил футболист. — Моя мечта сбылась. Я так рад, что теперь играю в клубе моей мечты.

В воскресенье «Реал» одержал победу в финале Лиги чемпионов, мадридский клуб стал в этом сезоне и чемпионом Испании, проиграв в чемпионате лишь один матч.

Так что ближайшее будущее этой команды под руководством главного тренера Карло Анчелотти выглядит вполне радужно, учитывая, что в «Реале» формируется новая плеяда молодых «галактикос»: помимо Мбаппе, это Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго и еще один новичок клуба Эндрик.

34-летний Тони Кроос сыграл в воскресенье свой последний матч за клуб, а 38-летний хорват Лука Модрич продлил свой контракт с клубом на один год.

Голы и трофеи

Мбаппе стал самым результативным игроком в истории ПСЖ, забив 256 голов, играя за клуб после перехода в 2017 году из «Монако».

В прошлом сезоне он забил 44 гола в 48 матчах чемпионата Франции и стал лучшим бомбардиром французского высшего дивизиона — также, впрочем, как и в пяти предыдущих чемпионатах.

Он выиграл семь титулов Лиги 1 — первый из них с «Монако», остальные шесть с ПСЖ — и четыре раза выигрывал Кубок Франции.

Француз получил «Золотую бутсу» на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где Франция проиграла Аргентине по пенальти в финале.

Однако один трофей все эти годы ускользал от одного из лучших форвардов мира: Мбаппе ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. Теперь он надеется сделать это в составе мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским футбольным клубом «Реал».