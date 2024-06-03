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    21:45, 02 Июнь 2024 | GMT +6

    Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

    Килиан Мбаппе
    Фото: k.mbappe Instagram

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским футбольным клубом «Реал». Об этом на своей странице в X сообщил журналист Фабрицио Романо, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Официально о переходе «Реал» объявит в ближайшее время.

    Мбаппе 25 лет, ранее он играл за ПСЖ. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги.

    Также игрок выступал за «Монако», вместе с которым выиграл чемпионат Франции. В составе национальной сборной Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов. В 2021 году вместе со сборной Франции форвард стал победителем Лиги наций.

    Теги:
    Спорт Футбол Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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